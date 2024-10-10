延秀生

巴巴多斯是东加勒比地区最早同中国建交的国家，也是中国在这一地区的好朋友、好伙伴。建交47年来，中国和巴巴多斯政治互信不断加深，各领域合作成果丰硕，给两国人民带来实实在在的福祉。2023年6月，巴巴多斯总理莫特利对中国进行正式访问，两国领导人就双边关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，并交流治国理政经验，推动中巴关系迈上新台阶。

农业合作是中巴务实合作的重要内容。巴巴多斯盛产甘蔗，粮食和蔬菜依赖进口。2021年，中国湖南省与巴巴多斯签订农业合作备忘录，围绕蔬菜选种、旱稻试种等展开合作。2023年，旱稻在巴喜获丰收，折合亩产500公斤，实现当地旱稻种植零的突破。今年，巴巴多斯旱稻试种面积扩大至1120平方米，巴巴多斯总统桑德拉·普鲁内拉·梅森7月出席旱稻试种项目开镰仪式并为旱稻收割开镰。试种数据表明，当地土壤、气候、光照和降雨等条件适合中国旱稻生长。

旱稻种植试验成功获得巴巴多斯政府高度赞扬和认可。莫特利总理致信表示，十分高兴看到双方农业合作项目取得成功。旱稻试种成功证明旱稻种植在巴巴多斯切实可行并有广阔前景，有利于保障粮食安全。巴巴多斯农业、粮食和营养安全部部长因达尔·韦尔表示，在淡水资源匮乏的巴巴多斯实施任何节水且可持续的农业模式都值得探索。中方在巴成功试种旱稻为巴巴多斯粮食安全带来新希望。巴巴多斯当地主流媒体对此进行了广泛报道。

粮食安全是事关人类生存的根本性问题。维护全球粮食安全，中国坚持“授人以渔”。中国政府援巴巴多斯粮食安全中心项目和希望农业培训学校项目建设取得重大进展。今年4月，湖南省农业农村厅与巴巴多斯农业、粮食和营养安全部签署旱稻种植农业合作框架协议，中方将为巴巴多斯农业技术员和当地农户开展多种形式的技术培训。中巴双方将继续推动相关项目实施，打造中巴友好合作的新标杆。

中国共产党二十届三中全会擘画了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的宏伟蓝图，释放了进一步扩大高水平对外开放的明确信号，为包括巴巴多斯在内的世界各国提供新的发展机遇。中方愿同巴方一道，秉持建交初心，弘扬传统友谊，落实好两国领导人达成的重要共识，不断拓展在基础设施、农业、数字经济、教育卫生、蓝色经济等领域合作，推进高质量共建“一带一路”，为两国关系持续发展提供动力，构建更紧密的中巴命运共同体。

（作者为中国驻巴巴多斯大使）

《 人民日报 》（ 2024年10月10日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)