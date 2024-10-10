本报记者 沈小晓

“中国式现代化既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的鲜明特色。中国式现代化的一个本质特征，就是全体人民共同富裕的现代化。”埃及汉学家、出版人艾哈迈德·赛义德日前在接受本报记者专访时表示，中国式现代化推动了中国各领域快速发展，积累的发展经验值得世界其他国家和地区借鉴。

赛义德曾在中国生活了12年，能讲一口流利的中文，目前从事中阿文化交流工作，还荣获第九届中华图书特殊贡献奖。他说，新中国成立75年来，中国经济社会发展取得举世瞩目的辉煌成就，成为世界第二大经济体。城乡居民收入和消费水平大幅提高，生活质量显著改善。“中国共产党坚持以人民为中心的发展思想，成功探索出适合本国国情的发展道路，这是一条经过实践检验的正确道路。”

多年前，赛义德撰写出版了《中国道路：奇迹和秘诀》一书，这是第一本专门为阿拉伯读者介绍新中国发展历程、总结新中国建设成就尤其是改革开放成功经验的图书。书中讲述的中国经济发展奇迹引起不少埃及官员、学者和民众的关注。赛义德说，阿拉伯国家“对中国崛起和中国道路高度关注”，该书出版一个月后，约旦国王就把它当作礼物，赠予到访的中国官员。

2012年，赛义德创立了希克迈特文化产业集团，搭建起一座中阿文化交流的桥梁。“希望通过我们出版的书籍或者举办的活动，帮助读者更好地了解什么是真实的中国，而不是西方媒体描述的中国。”赛义德说。

今年8月，赛义德参加了由中国作家协会、新疆维吾尔自治区对外文化交流协会、新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会联合举办的“走读中国——走进大美新疆”参访活动，开启了为期8天的新疆之旅。“我感觉自己和新疆很有缘分。2015年4月，我第一次走访新疆，成就了我的第二本书《不与民争利——一个外国人眼中的新疆兵团》。之后，我多次走访新疆。新疆汇聚了多民族文化，中华文化的丰富性在当地得以生动展现。”赛义德说，“在新疆可以看到当代中国包容、和谐的发展面貌。各族人民和睦相处、安居乐业，共同创建了一个充满活力和多元文化的美丽家园。”

“在与当地民众的交谈中，我感受到他们对这片土地的深厚感情，他们发自内心地热爱新疆，并对自己的生活感到满意。我们应该把这些展示给外界，让更多人看到新疆真实的状态。”赛义德表示，通过对新疆的多次访问，他看到新疆取得显著发展成就，也深刻感受到当地各族人民建立起平等、团结、互助、和谐的民族关系。

“新疆的和平稳定、繁荣发展，在于中国始终把民族团结放在发展首位。”赛义德认为，中国坚持和完善民族区域自治制度，切实保障各民族在政治、经济、文化、社会、生态等方面平等参与、平等发展的合法权益，不断满足各族人民对美好生活的向往，让各民族共创美好未来。“中国通过一系列有效的政策和措施，促进了各民族之间的和谐共处。民族关系的和谐使中国能够在持续稳定中不断发展繁荣，展现了中国特色社会主义制度的独特优势。”

赛义德十分赞赏中方提出的构建人类命运共同体理念。他认为，这一理念关乎世界各国人民的安全和福祉，“中国致力于构建人类命运共同体，推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。中国提出的各项重大全球倡议和理念旨在促进各国实现合作共赢，走和平发展道路才是人类共同进步的光明大道。”

赛义德表示，在全面推进现代化进程中，中国一直致力于与世界其他国家分享机遇，积极为促进世界发展作出应有贡献。“在新中国成立75周年之际，作为一位中国文化爱好者和传播者，我向中国致以最诚挚的祝福，并期待中国第二个百年奋斗目标顺利实现！”

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2024年10月10日 03 版）

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