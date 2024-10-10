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中国式现代化是惠及世界的现代化（国际论坛·读懂中国·读懂中国式现代化）

马克林
2024年10月10日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国式现代化取得重大成就，归根结底源于中国共产党的领导。中国共产党有先进的思想理念指引，坚持实事求是、与时俱进，赢得了中国人民的衷心拥护，整个国家的力量被凝聚在一起

　　

　　中国是我的第二故乡。自60年前第一次访问中国以来，我访华已超过70次，见证了中国式现代化创造的发展奇迹。中国的现代化进程是史无前例的，没有一个国家的现代化速度、深度和广度能与中国相提并论。

　　1978年，中共十一届三中全会开启了中国改革开放进程。自那时以来，中国经济增长迅速。根据世界银行标准，中国的贫困发生率从1981年的88.1%下降到2018年的0.3%，贫困人口减少了近8亿。2021年，中国脱贫攻坚战取得了全面胜利，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，这是具有世界意义的伟大成就。中国在发展经济的同时高度重视保护环境。如今的中国，蓝天白云是常态。中国的生态文明建设成就获得了国际社会广泛认可。

　　我第一次到中国是在1964年，以外国专家身份在北京外国语学院（现北京外国语大学）讲授英语。此后，我曾在多所中国大学任教，经常在中国参加研讨会和考察活动，多次深入了解中国民族地区的发展状况，看到了一个与西方一些媒体描述的完全不同的中国。

　　我第一次到中国时，北京还没有地铁和环路，街上的汽车寥寥无几。飞机上很少看到中国人，即使在北京也没有多少人会讲英语。如今访问中国，高速、舒适、平稳、准时的高铁让我受益很多。若没有时速超过300公里的高铁，遍访中国各地对我来说会十分困难。在中国各地，许多朋友都能用简单的英语同外国人交流，走出国门的中国人也越来越多。

　　在长期走访研究的基础上，我撰写了《变化中的中国》《中国少数民族与全球化》等书籍，客观公正地介绍中国取得的发展成就，帮助各国读者了解一个真实的中国。2014年和2015年，我先后荣获中国政府友谊奖和中华图书特殊贡献奖，倍感自豪与鼓舞。

　　中国式现代化是惠及世界的现代化。中国推动构建人类命运共同体，倡导建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。中国创造性地提出共建“一带一路”倡议，同各方共享发展机遇，为共建伙伴的经济发展、就业增长、民生改善作出积极贡献。

　　中国式现代化取得重大成就，归根结底源于中国共产党的领导。中国共产党有先进的思想理念指引，坚持实事求是、与时俱进，赢得了中国人民的衷心拥护，整个国家的力量被凝聚在一起。

　　中国人民正在实现第二个百年奋斗目标的道路上前进。展望未来，中国的国际影响力和参与全球治理的能力将不断上升，一定能为世界各国带来更多合作发展、共同进步的机遇。

　　（作者为澳大利亚联邦人文学院院士、汉学家）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月10日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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