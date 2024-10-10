本报记者 刘 赫 刘仲华

世界知识产权组织日前发布的《2024年全球创新指数报告》显示，中国在全球的创新力排名较去年上升1位至第十一位，是10年来创新力上升最快的经济体之一。报告认为，全球创新指数在一些关键指标上表现出积极趋势，新兴经济体有望成为全球创新的新引擎。报告表示，中国拥有26个全球百强科技创新集群，中国创新发展正展现出强大动能和广阔前景。

中国是10年来创新力上升最快的经济体之一

世界知识产权组织9月26日发布的《2024年全球创新指数报告》评估了全球130多个经济体的创新生态系统表现。报告以“创新投入”和“创新产出”两个次级指数的平均值作为计算结果，主要涵盖知识与技术产出、人力资本与研究、商业成熟度、市场成熟度、创新产出、基础设施、政策环境等7个大类78项细分指标。

报告在分析当前全球创新形势时表示，2023年全球风险投资、国际专利申请量和科学出版物数量出现下滑，研发支出增长也有所放缓。但2023年全球技术进步依然强劲，尤其在基因组测序、计算能力、动力电池等领域。5G、机器人和电动汽车等领域的技术应用正在深化。此外，今年的全球创新指数还在一些关键指标上表现出积极趋势，包括全球贫困率下降、劳动生产率上升等。

报告认为，新兴经济体有望成为全球创新的新引擎。世界知识产权组织总干事邓鸿森说：“越来越多国家认识到，释放本国人民的创新潜力，对于实现增长和发展以及应对当地和全球性挑战至关重要。”

报告显示，中国在全球的创新力排名第十一位，是排名前30的经济体中唯一的中等收入经济体，也是10年来创新力上升最快的经济体之一。

“中国有效地将创新投入转化为创新产出。”报告指出，中国的“创新产出”和“创新投入”分别排在第七位和第二十三位，均高于去年。在全球创新指数的七大领域中，中国在知识与技术产出、基础设施和商业成熟度方面的排名靠前；在动力电池、电动汽车等具体细分领域，中国的创新发展和应用推广对拉动创新发挥重要作用，反映出中国创新发展的强大动能和广阔前景。

中国再次成为百强科技创新集群最多国家

《2024年全球创新指数报告》显示，中国拥有26个全球百强科技创新集群，超过去年的24个，位居世界第一。随着中国创新能力稳步增长，这已是中国连续第二年荣登榜首。

全球创新指数中的科技创新集群是指在特定地理区域内，高密度分布的科研机构、高校、企业和创新产业的集合体，通常具备强大的创新能力，并在全球科技和经济发展中扮演重要角色。全球十大科技创新集群榜中有7个在亚洲，中国深圳—香港—广州城市群、北京市、上海—苏州城市群、南京市排名前十。

与往年相比，位于发展中国家和地区的科技创新集群表现亮眼。其中，中国集群的科技产出增速引人关注。世界知识产权组织中国办事处主任刘华表示，中国科技产出快速增长有目共睹，特别是在国际专利申请方面。中国科技集群的强劲表现反映了中国政府的强有力支持、企业的创新能力以及研究机构的积极参与。

世界知识产权组织经济学与统计司综合指标研究处负责人、全球创新指数报告联合撰稿人沙夏·文森特表示，全球科技创新集群排名反映了各国在科技文献发表及《专利合作条约》国际专利申请中的活跃程度，中国在这一方面有着出色的表现。

中国科技创新集群内的大学、科研机构和企业产生了大量的创新成果，推动中国经济发展与全球科技进步。世界知识产权组织首席经济学家卡斯滕·芬克表示，很多创新活动都发生在中国的大都市区，这是一项了不起的成就。综合多项指标来看，中国很多行业的科技创新能力已处于世界最前沿的水平。

中国构建了知识产权保护和创新生态系统

新时代以来，中国高度重视科技创新工作，坚持把创新作为引领发展的第一动力。通过全社会共同努力，中国科技事业取得历史性成就、发生历史性变革。重大创新成果竞相涌现，一些前沿领域开始进入并跑、领跑阶段，科技实力正在从量的积累迈向质的飞跃，从点的突破迈向系统能力提升。

中国国家统计局近日发布的报告显示，2023年中国全社会研究与试验发展经费支出达33278亿元人民币，比1991年增长233倍。中国国家知识产权局的数据显示，在世界知识产权组织三大业务体系——《专利合作条约》国际专利、海牙体系外观设计、马德里国际商标申请中，中国申请人的申请量稳居世界前列。今年7月发布的《世界知识产权组织生成式人工智能专利态势报告》显示，2014年至2023年，中国生成式人工智能专利申请量超过3.8万件，占全部专利数量的70.3%，居世界第一。

彭博社分析预测，中国高科技产业占国内生产总值的比例将从2018年的11%增至2026年的19%，如果把新能源汽车、锂电池、光伏产品等“新三样”也计算在内，这一比例到2026年将扩大至23%。英国《经济学人》杂志网站日前刊文表示，中国作为世界研发实验室的作用日益增强，很多跨国企业在中国的研发中心已成为创新的摇篮，其创新成果正广泛应用在全球各地。

邓鸿森表示，中国构建了知识产权保护和创新生态系统，成为全球知识产权保护的重要贡献者。“中国提交的知识产权数量超过全球其他国家的总和，这充分证明了中国政府对知识产权保护的重视。”

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2024年10月10日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)