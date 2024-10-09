新华社加沙10月9日电（记者黄泽民）巴勒斯坦加沙地带消息人士9日告诉新华社记者，以色列军队当天轰炸加沙地带北部一家医院和一处学校，造成至少18名巴勒斯坦人死亡。

消息人士表示，以军战机空袭了杰巴利耶地区一家医院和一处收容流离失所民众的学校。袭击还造成包括儿童在内的数十人受伤。

以军发言人阿维凯·阿德拉伊9日发表声明，要求杰巴利耶难民营的居民立即撤离他们所在的房屋和避难所。声明说，那里目前是危险的战区，以军暂时停止了在该地区的军事行动，但战火很快会重燃。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）媒体办公室同一天发表声明说，以军已连续五天在包括杰巴利耶难民营在内的加沙地带北部进行袭击和围困，已造成至少125人死亡。救护车和民防人员处置遇难者遗体的工作也遭到以军阻碍。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处主任专员菲利普·拉扎里尼9日在社交媒体表示，至少有40万人被困在加沙地带北部。

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门9日发布的数据，去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过4.2万巴勒斯坦人死亡、近9.8万人受伤。

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