人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“马上撤离，马上！”——“世纪飓风”逼近美国佛罗里达

2024年10月09日22:47 | 来源：新华网
小字号

新华社北京10月9日电 飓风“米尔顿”8日再度增强为最高级别的五级飓风，将直接冲击美国佛罗里达州坦帕湾。从总统，到州长，再到市长，各级官员呼吁上百万居民马上撤离。

总统约瑟夫·拜登警告，“米尔顿”可能成为佛州百年来最严重的自然灾害。

“米尔顿”6日在墨西哥湾由热带风暴升级为一级飓风，随后不到24小时内增强为五级飓风，向东移动过程中一度减弱为四级飓风，但如今又变身五级飓风。

2021年8月29日，在美国路易斯安那州摩根城，一棵棕榈树在大风中摇摆。当日，四级飓风“艾达”登陆路易斯安那州，最大持续风速达每小时约240公里。新华社发（尼克·瓦格纳摄）

2021年8月29日，在美国路易斯安那州摩根城，一棵棕榈树在大风中摇摆。当日，四级飓风“艾达”登陆路易斯安那州，最大持续风速达每小时约240公里。新华社发（尼克·瓦格纳摄）

美国国家飓风研究中心说，截至9日凌晨，飓风中心位于坦帕市西南方向580公里处，最大持续风速每小时260公里。飓风在穿过墨西哥湾东部时，强度可能会变化不定，但影响范围不断扩大。预计“米尔顿”9日晚登陆佛州中西部海岸时，风速可能减弱，但仍将是“一场危险的强飓风”。

坦帕湾都市区人口约330万，需疏散上百万人。航空运营商纷纷增加从坦帕、奥兰多、迈尔斯堡和萨拉索塔起飞的航班。疏散车流导致高速公路非常拥堵。燃油市场跟踪企业“汽油伙伴”说，佛州近8000座加油站中，大约17%被疏散大军抢购一空。

拜登在白宫听取相关部门救灾防灾工作汇报后，即敦促身处“米尔顿”移动路线上的民众“马上撤离，马上！马上！”“这是生死攸关的事，并不夸张！”

2021年8月30日，在美国路易斯安那州霍马，一名男子站在被飓风吹倒的大树上。新华社发（尼克·瓦格纳 摄）

2021年8月30日，在美国路易斯安那州霍马，一名男子站在被飓风吹倒的大树上。新华社发（尼克·瓦格纳 摄）

佛州州长罗恩·德桑蒂斯则在当天一场记者会上逐镇逐县“点名”，指出哪些地区面临危险，需要疏散。已有11个县下达强制疏散令。

法新社报道，飓风研究专家迈克尔·劳里警告，“米尔顿”引发的风暴潮或比两周前“海伦妮”来袭时高一倍，将掀起一堵堵“水墙”，造成大范围洪涝。

按照坦帕市长珍妮·卡斯托说法，风暴潮侵袭坦帕市沿岸时，最高可达4.5米，足够吞没一整栋房子。“如果你在房子里面，基本上等于待在一口棺材里。”

卡斯托敦促接到强制疏散令的民众抓紧时间撤离，不然“会没命的”。

应对“米尔顿”的同时，佛州还在慌忙进行“海伦妮”的善后赈灾。

2020年9月15日，受飓风“萨莉”影响，美国路易斯安那州新奥尔良的庞恰特雷恩湖巨浪拍岸。新华社发（魏兰摄）

2020年9月15日，受飓风“萨莉”影响，美国路易斯安那州新奥尔良的庞恰特雷恩湖巨浪拍岸。新华社发（魏兰摄）

“海伦妮”9月26日以四级飓风之势登陆佛州，席卷美国东南部多州，造成严重财产和人员损失，已经确认导致至少230人遇难。“海伦妮”成为2005年“卡特里娜”以来在美国本土致死人数最多的飓风。

在坦帕湾南缘的安娜·玛丽岛，埃文·珀塞尔8日忙着打包，准备带着父亲的骨灰和自己的宠物猫离家避难。“海伦妮”引发的洪水淹了他的房子。“第一场飓风还在让我震惊，现在第二场飓风来了，我非常紧张。”

美国媒体用“世纪飓风”描述“米尔顿”。气象学家认为，现行5个等级的美国萨菲尔-辛普森飓风风力划分方法可能需要修改，增加更强一档的六级飓风，且“米尔顿”可能已经越过这一门槛。一些专家认为，全球变暖是超强风暴越来越多的原因之一，海洋表面温度上升，导致更多海水蒸发，给风暴增强提供了能量来源。（胡若愚）

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部