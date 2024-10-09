新华社北京10月9日电 飓风“米尔顿”8日再度增强为最高级别的五级飓风，将直接冲击美国佛罗里达州坦帕湾。从总统，到州长，再到市长，各级官员呼吁上百万居民马上撤离。

总统约瑟夫·拜登警告，“米尔顿”可能成为佛州百年来最严重的自然灾害。

“米尔顿”6日在墨西哥湾由热带风暴升级为一级飓风，随后不到24小时内增强为五级飓风，向东移动过程中一度减弱为四级飓风，但如今又变身五级飓风。

2021年8月29日，在美国路易斯安那州摩根城，一棵棕榈树在大风中摇摆。当日，四级飓风“艾达”登陆路易斯安那州，最大持续风速达每小时约240公里。新华社发（尼克·瓦格纳摄）

美国国家飓风研究中心说，截至9日凌晨，飓风中心位于坦帕市西南方向580公里处，最大持续风速每小时260公里。飓风在穿过墨西哥湾东部时，强度可能会变化不定，但影响范围不断扩大。预计“米尔顿”9日晚登陆佛州中西部海岸时，风速可能减弱，但仍将是“一场危险的强飓风”。

坦帕湾都市区人口约330万，需疏散上百万人。航空运营商纷纷增加从坦帕、奥兰多、迈尔斯堡和萨拉索塔起飞的航班。疏散车流导致高速公路非常拥堵。燃油市场跟踪企业“汽油伙伴”说，佛州近8000座加油站中，大约17%被疏散大军抢购一空。

拜登在白宫听取相关部门救灾防灾工作汇报后，即敦促身处“米尔顿”移动路线上的民众“马上撤离，马上！马上！”“这是生死攸关的事，并不夸张！”

2021年8月30日，在美国路易斯安那州霍马，一名男子站在被飓风吹倒的大树上。新华社发（尼克·瓦格纳 摄）

佛州州长罗恩·德桑蒂斯则在当天一场记者会上逐镇逐县“点名”，指出哪些地区面临危险，需要疏散。已有11个县下达强制疏散令。

法新社报道，飓风研究专家迈克尔·劳里警告，“米尔顿”引发的风暴潮或比两周前“海伦妮”来袭时高一倍，将掀起一堵堵“水墙”，造成大范围洪涝。

按照坦帕市长珍妮·卡斯托说法，风暴潮侵袭坦帕市沿岸时，最高可达4.5米，足够吞没一整栋房子。“如果你在房子里面，基本上等于待在一口棺材里。”

卡斯托敦促接到强制疏散令的民众抓紧时间撤离，不然“会没命的”。

应对“米尔顿”的同时，佛州还在慌忙进行“海伦妮”的善后赈灾。

2020年9月15日，受飓风“萨莉”影响，美国路易斯安那州新奥尔良的庞恰特雷恩湖巨浪拍岸。新华社发（魏兰摄）

“海伦妮”9月26日以四级飓风之势登陆佛州，席卷美国东南部多州，造成严重财产和人员损失，已经确认导致至少230人遇难。“海伦妮”成为2005年“卡特里娜”以来在美国本土致死人数最多的飓风。

在坦帕湾南缘的安娜·玛丽岛，埃文·珀塞尔8日忙着打包，准备带着父亲的骨灰和自己的宠物猫离家避难。“海伦妮”引发的洪水淹了他的房子。“第一场飓风还在让我震惊，现在第二场飓风来了，我非常紧张。”

美国媒体用“世纪飓风”描述“米尔顿”。气象学家认为，现行5个等级的美国萨菲尔-辛普森飓风风力划分方法可能需要修改，增加更强一档的六级飓风，且“米尔顿”可能已经越过这一门槛。一些专家认为，全球变暖是超强风暴越来越多的原因之一，海洋表面温度上升，导致更多海水蒸发，给风暴增强提供了能量来源。（胡若愚）

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