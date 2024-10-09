新华社北京10月9日电 10月9日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同日本新任外相岩屋毅通电话。

岩屋毅表示，日本新内阁愿全面推进日中战略互惠关系，致力于构建建设性、稳定的双边关系。日中各领域合作有着巨大潜力，日方愿同中方加强各层级沟通，协商解决未决问题，为两国国民带来更多福祉。日中两国对亚洲及世界和平稳定负有重要责任。面对动荡不安的国际局势，日本新内阁致力于推进对话与协调的外交，愿同中方携手努力，加强合作，为促进地区和平稳定、应对全球挑战作出更大贡献。

王毅表示，中方赞赏日本新内阁和岩屋毅外相上任以来释放愿稳定发展两国关系的积极信号。中日是一衣带水的近邻，互利合作、共同发展符合两国人民根本利益。期待新内阁有新气象，中日关系有新发展。双方要以史为鉴，不忘初心，拓展合作，排除干扰，全面推进中日战略互惠关系，构建契合新时代要求的建设性、稳定的双边关系。

王毅强调，中方对日政策始终保持稳定性、连续性，希望日方恪守在台湾问题上的政治承诺，坚持一个中国原则不动摇，树立客观理性、积极友善的对华认知，将双方“互为合作伙伴、互不构成威胁”等重要共识体现到实际行动中，推动双边关系沿着正确轨道健康稳定向前发展。面对变乱交织的国际局势，本地区保持总体和平稳定的局面来之不易，应备加珍惜，特别是要防止外部势力兴风作浪，搅动地区对立对抗。

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