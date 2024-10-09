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朝鲜：已知会美方在南部国境地区加固工程事

2024年10月09日18:02 | 来源：新华网
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新华社首尔10月9日电 据朝中社9日报道，朝鲜人民军总参谋部当天表示，鉴于在南部国境一带进行要塞化加固工程，朝方为避免误判、防止擦枪走火，于9日9时45分对美国军方进行了电话通知。

朝鲜人民军总参谋部当天宣布，朝方将从即日起完全切断与韩国连接的公路和铁路。韩国联合参谋本部随后表示，朝方切断与韩国连接的公路和铁路这一行为将会招致“更加严酷的孤立”。韩军不会对朝鲜企图单方面改变现状的任何行动坐视不理，并警告由此引发的一切事态责任均在朝鲜。

据报道，朝鲜人民军总参谋部指出，与朝方南部国境交界的韩国地区无时无刻不在进行侵略战争演习，朝鲜半岛出现的严峻军事形势要求朝军坚决采取更强硬的反制措施来切实维护国家安全。

朝鲜人民军总参谋部宣布，针对南部国境一带一触即发的战争危机，朝方“将采取实质性军事措施彻底分离朝鲜的主权行使领域和韩国的领土”。朝方的“当务之急是将从10月9日起完全切断与韩国连接的朝方地区公路和铁路，进行防御设施要塞化加固工程”。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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