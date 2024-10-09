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中国援桑医疗队对当地患儿完成紧急会诊

2024年10月09日16:08 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡10月9日电 （记者邹松）国庆节假期期间，第34期援桑给巴尔医疗队队长陈炜突然接到奔巴岛医疗点一例紧急会诊请求，岛上一名患儿需要立即进行尿道狭窄处置。

时间紧迫，经队委会讨论，陈炜带领相关科室队员于当日凌晨5点直奔码头，赶最早一班轮渡，经过两个多小时的海上颠簸，到达医疗点开展救治。

中国援桑医疗队星夜奔赴医疗点展开会诊。中国援桑医疗队 供图

中国援桑医疗队星夜奔赴医疗点展开会诊。中国援桑医疗队供图

泌尿外科牛晓兵主任对患儿进行检查后发现，问题比预想中更严重，患儿已无法自行排尿，尿液从下腹部一个小小的瘘口不停渗出，患儿3年前的一次意外伤给他小小的身体留下大难题。

中国援桑医疗队多科室专家与当地医生共同为患者检查。中国援桑医疗队 供图

中国援桑医疗队多科室专家与当地医生共同为患者检查。中国援桑医疗队供图

会诊后，中国医生决定给患儿进行尿道造影检查。影像科柳勇医生及时完成图像三维重建，医疗队员及当地医生共同讨论后，敲定最佳治疗方案：先进行膀胱造瘘解决排尿问题，待泌尿系感染控制后再行尿道狭窄手术治疗。

此次由中国援桑医疗队领衔展开的多学科紧急会诊，不仅为患儿带来希望，也进一步提高当地医院应对复杂病例的诊治能力，充分展现了中国医疗队的专业素养与国际人道主义精神。

中桑医护人员合作愉快。中国援桑医疗队 供图

中桑医护人员合作愉快。中国援桑医疗队供图

(责编：王禹蘅、杨牧)

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