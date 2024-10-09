新华社华盛顿10月8日电（记者熊茂伶）美国国会预算办公室8日发布的报告显示，2024财年（2023年10月1日至2024年9月30日）美国联邦政府预算赤字高达1.8万亿美元，较上一财年增加1390亿美元。

报告显示，2024财年教育领域支出增加最多，较上一财年增加3080亿美元。其次是公共债务净利息支出，较上一财年增加2400亿美元，增幅达34%，支出总额为9500亿美元。其他增幅较大的领域是社保、医保和国防支出。

美国独立研究机构联邦预算问责委员会主席马娅·麦吉尼亚斯当天在一份声明中说，美国联邦政府现在每天借款50亿美元，同时利息支付也在激增，2024财年赤字几乎是新冠疫情前水平的两倍。“我们不能无止境地以这样的速度继续借款。”

距离美国总统选举已不足一个月，民主、共和两党总统候选人哈里斯和特朗普分别向选民描绘了各自的经济“蓝图”，却未说明执行这些政策将需要多少额外支出，更鲜少提及高企的联邦赤字和债务。这让一些专家担忧，如果政策落实，美国财政状况将进一步恶化。

根据联邦预算问责委员会测算，按照中等成本估计，哈里斯的计划将在未来十年导致联邦政府债务增加3.5万亿美元，特朗普的计划将导致债务增加7.5万亿美元。如果按照高成本估计，哈里斯和特朗普的计划将分别推高联邦债务8.1万亿和15.15万亿美元。

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