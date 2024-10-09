人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国机场亮相世界航线发展大会

2024年10月09日14:22 | 来源：新华网
小字号

新华社麦纳麦10月8日电（记者王海洲）第29届世界航线发展大会6日至8日在巴林国际会展中心举办，来自中国的多家机场集团亮相本届大会，就中国国际航线进行推介。

参展的中国机场在大会现场设置了风格独特、主题鲜明的展位，通过宣传片展示、文化演出、茶艺与美食品鉴等活动，吸引大批观众和媒体关注。

巴林交通和电信大臣穆罕默德·本·萨米尔·卡比表示，本届大会为讨论全球航空业未来、增强航空联通性等提供了重要平台。

本届大会上，除北京、上海、广州等地的大型国际航空枢纽外，重庆、湖北、云南等地的机场集团也结合自身优势对其国际航线进行推介。

重庆江北国际机场有限公司总经理侯伟表示，重庆机场集团正加速推进江北国际机场相关建设，未来将重点围绕欧洲和东南亚市场增加新航班。据武汉天河机场总经理左小平介绍，武汉天河机场推出“无忧中转”服务，着力打造联通东南亚与东北亚的国际航空中转枢纽。云南机场集团则积极拓展与境外机场的合作，推动开发新航线。

参展的中国机场代表均表示，将围绕入境旅游主要客源地及国际直航开通城市，不断提升国际航线通达性与境外航点覆盖率，推动中国多点国际航空枢纽建设。

本届大会由巴林国际机场主办，吸引来自全球230家航空公司和530个机场的2300多名代表参加。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部