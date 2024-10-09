新华社麦纳麦10月8日电（记者王海洲）第29届世界航线发展大会6日至8日在巴林国际会展中心举办，来自中国的多家机场集团亮相本届大会，就中国国际航线进行推介。

参展的中国机场在大会现场设置了风格独特、主题鲜明的展位，通过宣传片展示、文化演出、茶艺与美食品鉴等活动，吸引大批观众和媒体关注。

巴林交通和电信大臣穆罕默德·本·萨米尔·卡比表示，本届大会为讨论全球航空业未来、增强航空联通性等提供了重要平台。

本届大会上，除北京、上海、广州等地的大型国际航空枢纽外，重庆、湖北、云南等地的机场集团也结合自身优势对其国际航线进行推介。

重庆江北国际机场有限公司总经理侯伟表示，重庆机场集团正加速推进江北国际机场相关建设，未来将重点围绕欧洲和东南亚市场增加新航班。据武汉天河机场总经理左小平介绍，武汉天河机场推出“无忧中转”服务，着力打造联通东南亚与东北亚的国际航空中转枢纽。云南机场集团则积极拓展与境外机场的合作，推动开发新航线。

参展的中国机场代表均表示，将围绕入境旅游主要客源地及国际直航开通城市，不断提升国际航线通达性与境外航点覆盖率，推动中国多点国际航空枢纽建设。

本届大会由巴林国际机场主办，吸引来自全球230家航空公司和530个机场的2300多名代表参加。

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