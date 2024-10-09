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报告：哈里斯或特朗普，都可能让美国负债更重

2024年10月09日14:21 | 来源：新华社
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　　新华社北京10月9日电　美国总统竞选已进入白热化阶段，民主、共和两党总统候选人卡玛拉·哈里斯和唐纳德·特朗普都在竭力将自己塑造为经济治理能手。然而，根据联邦预算问责委员会7日发布的报告，双方的经济主张一旦付诸实施，均会加重美国债务负担。

　　这张9月10日在美国费城总统辩论媒体中心拍摄的视频直播画面显示，美国副总统、民主党总统候选人哈里斯（右）和美国前总统、共和党总统候选人特朗普在费城参加电视辩论。新华社记者李睿摄

　　这份报告长34页，依据两名候选人演讲、竞选文件以及在社交媒体上的表态，归纳出其经济政策方案，并估算一旦落实可能产生的结果。

　　报告显示，无论二人谁当政，其经济政策下的经济增长都赶不上债务增长的速度，且在大多数推演情形下，其任内的美国债务水平都会比当前增速更快、数额更大。

　　哈里斯在竞选中承诺推行“负责任的财政政策”，坚称对大企业和富裕阶层加征的税额，可以和用于降低中产阶层开销和住房建设方面的投入两相抵消，甚至能减少财政赤字。但是，报告测算，哈里斯的经济政策可能在10年内给美国增加3.5万亿美元乃至8.1万亿美元债务。

　　这是2022年3月7日人们在美国纽约时报广场的资料照片。新华社记者王迎摄

　　另一边，特朗普也“不遑多让”。据测算，他的经济政策可能给美国增加7.5万亿美元债务，“最糟糕情形”下会增加15.2万亿美元。特朗普主张“对外加税、对内减税”。报告认为，特朗普的经济政策或可增加2.7万亿美元关税收入，但难以填平9.2万亿美元减税金额和边境执法、驱逐移民等方面巨额支出形成的“巨大窟窿”。

　　美联社援引报告内容报道，由于美国政府财政收入跟不上社会保障、医疗保险等联邦项目支出的增长步伐，预计美国公共债务水平还会继续攀升。

　　美联社报道指出，特朗普和哈里斯在竞选中均未强调削减财政赤字的重要性。

　　对于联邦预算问责委员会报告的说法，哈里斯和特朗普的竞选团队均表示不认同。哈里斯团队说，哈里斯如果当选总统将会减少赤字。特朗普团队则说，特朗普“将控制浪费性支出，战胜通货膨胀，减轻利息成本负担，并刺激经济增长、增加联邦收入”。

　　数据显示，美国联邦债务已经达到35万亿美元的历史峰值。预计2024年的美国联邦债务利息支出将达到8700亿美元，与军费相当。（郭倩）

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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