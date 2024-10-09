新华社贝尔格莱德10月8日电 通讯：中塞直航助推塞尔维亚旅游热

新华社记者石中玉 陈颖

“以前都是从新闻中了解‘一带一路’，如今来到塞尔维亚，亲身体验‘一带一路’倡议下的合作成果，我感到非常自豪。”来自中国重庆的游客张翔乘坐中企承建的匈塞铁路后对新华社记者说。

中国“十一”长假期间，52岁的张翔和家人通过直飞航班抵达塞尔维亚首都贝尔格莱德，开启为期半个月的西巴尔干三国之旅。他们对本次塞尔维亚之旅很满意：“塞尔维亚给我们的第一印象特别好。这里自然风光优美，城市干净整洁，特别是本地人十分友好热情，经常用中文跟我们打招呼，有些地方还能看到中文路标，感到很亲切。”

“我朋友圈里常有家人朋友分享塞尔维亚的风景照，我一直很期待来这里，而且塞尔维亚对中国游客免签，手续简单，又有直航，所以我们决定来这里旅游。”该游客说。

随着中国海南航空公司、中国南方航空公司和塞尔维亚航空公司相继开通中国至塞尔维亚的直飞航班，中塞两国直航航班已达到每天一班，越来越多的中国游客前往塞尔维亚旅游，探索其独特魅力。

中国驻塞尔维亚大使李明在国庆前夕举行的塞尔维亚航空公司贝尔格莱德-广州直航首航仪式上表示，中国赴塞旅游市场迅速增长，2023年塞入境游客人数创历史纪录，中国游客数量位居第五。2024年第一季度，中国赴塞游客总数同比增长84%。

塞尔维亚国家旅游局数据显示，今年已有近10万名中国游客到访塞尔维亚，预计今年中国游客的数量将刷新2019年的历史纪录。

塞尔维亚国家旅游局局长拉博维奇告诉新华社记者，塞尔维亚独特的建筑风格、迷人的自然风光以及当地人的热情好客对中国游客充满吸引力，塞尔维亚的目标是未来几年内让中国游客成为塞尔维亚最主要的国际游客群体之一。

旅游业人士同样对塞尔维亚旅游充满信心。塞尔维亚青年旅行社副总经理陈镁说：“塞尔维亚开通飞往中国多个城市的航班，不仅为两国间旅游合作提供了便利条件，也为塞尔维亚旅游业发展带来新机遇。”

陈镁表示，中国访塞游客数量的增长趋势不仅反映中塞两国旅游合作的强劲动力，也为中国游客提供更多优质旅游选择。“我们相信，未来到访塞尔维亚的中国游客数量将继续保持增长态势。”

为进一步吸引中国游客，塞尔维亚正采取多种措施提升本国旅游体验和知名度。拉博维奇表示，塞尔维亚正积极投资改善基础设施，增加中文服务，在重要景点设置更多中文标识。此外，塞尔维亚国家旅游局计划在中国开展有针对性的市场推广活动，利用热门社交媒体和旅游平台，吸引更多中国游客。

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