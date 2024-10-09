新华社北京10月9日电 综合新华社驻外记者报道：黎巴嫩真主党副总书记纳伊姆·卡西姆8日发表电视讲话说，多名指挥官遭以色列暗杀后，真主党已设法填补空缺职位，指挥系统正在正常运作。以色列总理内塔尼亚胡8日晚说，以军已打死真主党总书记纳斯鲁拉的两名继任者。与此同时，以色列扩大对真主党地面攻势，向黎南部部署第四个陆军师。

卡西姆8日说，真主党能力强大，不会受到以色列攻击和行动的影响。“我们正在打击敌人，扩大火力范围；我们将按照我们的计划，在我们决定的时间到达任何地方。”

卡西姆警告以色列，战争持续的时间越长，以色列将面临越困难的僵局。他同时表示，真主党支持黎议长贝里为促成停火所做的政治努力。

黎真主党8日发表声明说，当天中午对包括海法在内的以色列北部城镇发动了系列导弹袭击。

内塔尼亚胡8日晚发表视频声明说，以色列已削弱真主党的实力，打死数千名真主党武装人员，其中包括“纳斯鲁拉本人、纳斯鲁拉的继任者，以及继任者的继任者”。

内塔尼亚胡在讲话中未提及纳斯鲁拉继任者的姓名。但多家以色列媒体认为，这名继任者可能是哈希姆·萨菲丁。目前，黎真主党尚未就萨菲丁生死表态。卡塔尔半岛电视台10月5日援引黎安全部门消息人士的话说，有望成为真主党下任领导人的萨菲丁自4日起失联。

据《以色列时报》8日报道，以色列国防军已向黎南部增派第四个师，其第146预备师于7日晚在黎西南部投入地面战斗。此前，以军第98师、第36师和第91师已在黎东南部和南部中部地区开展地面行动。

报道写道：“此举为以色列地面进攻增加了数千名士兵，目前部署在黎巴嫩境内的（以色列）士兵总数可能超过1.5万人。”

埃及总统府8日发表声明说，埃及总统塞西当天与塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯通电话，呼吁在加沙地带和黎巴嫩立即紧急停火。塞西警告说，局势持续升级将对该地区所有人民及其对稳定和发展的渴望造成严重影响。赫里斯托祖利季斯强调，塞方支持一切促进和平与安全的努力。

联合国秘书长古特雷斯8日警告说，黎巴嫩真主党和其他武装团体与以色列国防军在黎以边境“蓝线”两侧的交火愈演愈烈，完全无视安理会第1701号和第1559号决议。黎巴嫩已处于“爆发全面战争的边缘”，但国际社会还有时间阻止爆发全面战争。

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