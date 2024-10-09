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斯洛文尼亚车企寻求加强与中国合作机会

2024年10月09日13:12 | 来源：新华网
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新华社卢布尔雅那10月8日电（记者周玥）斯洛文尼亚汽车零部件供应商8日在首都卢布尔雅那与中国汽车制造商举行会议，期待扩大两国在汽车领域的合作。

斯洛文尼亚经济、旅游和体育部长马特亚日·汗在当天的会议上表示，全球绿色转型给汽车行业带来无数商机，斯洛文尼亚反对欧盟委员会对中国电动汽车加征关税。

他说：“在与行业利益相关者和我们的主要合作伙伴协商后，我们迈出了我认为最正确的一步。”

中国驻斯洛文尼亚大使王顺卿赞赏斯洛文尼亚在欧盟电动汽车反补贴案终裁草案投票中投反对票，期待中斯两国在电动汽车领域加强合作，中国车企同斯本土品牌增进了解、加强交流。

斯洛文尼亚经济、旅游和体育部的一份声明显示，斯洛文尼亚有约400家汽车及相关企业，员工超4万人，产值约占斯洛文尼亚国内生产总值的10%。

据了解，该会议是“斯洛文尼亚汽车行业供应商日”相关活动之一，中国汽车制造商上海蔚来汽车有限公司、江铃汽车股份有限公司、TAM欧洲商用车研发制造公司和浙江埃科汽车技术服务有限公司代表出席。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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