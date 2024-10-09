新华社大马士革10月9日电 专访｜黎巴嫩避难人员急需更多人道主义援助——访联合国难民事务高级专员格兰迪

新华社记者冀泽 程帅朋

联合国难民事务高级专员菲利波·格兰迪8日在叙利亚首都大马士革接受新华社记者专访时表示，数十万人从黎巴嫩进入叙利亚避难，避难人员以及接纳他们的叙利亚家庭急需国际社会更多重视和人道主义援助。

格兰迪说，受地区冲突特别是以色列空袭的影响，黎巴嫩境内大量人员流离失所，数十万人近期进入叙利亚躲避战火。据联合国难民署初步统计，9月23日以来，已有超过25万人从黎巴嫩到叙利亚避难，其中约三成是黎巴嫩人，近七成是回国的叙利亚人，这些叙利亚人大多因躲避叙内战逃到黎巴嫩。

格兰迪表示，联合国难民署积极与叙政府协调，“全力动员一切可使用的资源帮助已抵达的民众”。他们与叙利亚红新月会等人道主义机构及其他联合国机构一同在叙黎边境口岸为避难人员提供饮用水、食物、毛毯和床垫等应急物资，以及紧急医疗服务，并为他们进一步寻求庇护提供建议和指引。

格兰迪日前紧急访问黎巴嫩和叙利亚，会见叙政府官员并到访叙黎边境口岸、避难人员庇护所等地。在叙黎边境口岸附近，他看到，在被空袭炸毁的公路上，许多人不得不一手牵着孩子，另一只手拿着所有随身物品步行进入口岸。

“在新一批难民涌入之际，我们不应忘记，由于长期战争冲突，数百万叙利亚人生活困苦，他们同样需要人道主义援助。特别是大量叙利亚家庭还需要接收前来避难的人员。”格兰迪说。

据联合国今年发布的报告显示，叙利亚有超过1600万人需要人道主义援助，约720万人仍然流离失所。黎巴嫩政府数据显示，近一年来，以色列对黎巴嫩的持续袭击导致黎方近2000人丧生，超过120万人流离失所。格兰迪表示，联合国难民署已发起一项3.24亿美元的紧急援助呼吁，在未来六个月内为所有前往叙利亚的避难人员以及接收他们的叙利亚家庭提供紧急援助。

格兰迪还敦促国际社会承担更多责任，重视黎巴嫩和叙利亚当前经历的人道主义危机。“在这种非常困难的情况下，我们需要国际社会更多帮助黎巴嫩人和叙利亚人。”

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