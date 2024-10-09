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巴黎中国茶文化中心揭牌仪式举行

2024年10月09日09:34 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎10月9日电 （记者于超凡）当地时间10月8日，巴黎中国茶文化中心揭牌仪式在法国巴黎举行，各界嘉宾共40余人出席。仪式期间，巴黎中国茶文化中心为专家委员会委员刘少丹、鞠利雅、杰里米·塔蒙等中法茶文化专家颁发聘书。

巴黎中国茶文化中心理事长洪峰在致辞中表示，巴黎中国茶文化中心是一家以面向欧洲传播中国茶文化，帮助中国茶行业开拓欧洲市场的非营利性民间机构。中心致力于将中国茶文化的魅力和价值传播到更广泛的欧洲地区。巴黎中国茶文化中心作为中国茶和茶文化的传播者，将以巴黎为锚点推动中国茶重归世界舞台的中心。以茶为媒，搭建友谊的桥梁，传播优秀的中华文化，提升中国在海外的形象，讲好中国故事，为中国民间外交贡献力量。

巴黎中国茶文化中心共同发起人、副理事长江志东表示，巴黎中国茶文化中心携手正山堂将优质红茶和茶文化推广到欧洲，希望借助这一平台，满足欧洲消费者对优质中国茶的需求，推动中法茶文化交流合作。

中国驻法国使馆文化处参赞王茵致辞表示，茶文化是中华文化的重要组成部分，巴黎中国茶文化中心的成立，为推动中法文化交流、弘扬中华茶道精神提供了新的契机。

法国茶叶生产者促进协会主席杰里米·塔蒙表示，期待中法两国进一步加强茶文化和技艺交流。

法国华侨华人会主席蔡君柱表示，中心的成立对中法两国民间交流的积极作用，表达了对未来合作前景的美好期望。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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