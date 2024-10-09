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“海伦妮”“米尔顿”接踵而至，美国政府疲于应对

2024年10月09日08:58 | 来源：中国新闻网
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中新网10月8日电 综合美媒报道，飓风“海伦妮”刚走，新飓风“米尔顿”将很快登陆美国佛罗里达州。然而，由于“海伦妮”带来的影响，救灾工作压力巨大，大规模的人员撤离以及燃料危机，让美国政府疲于应对。

据报道，佛州州长德桑蒂斯当地时间6日宣布全州51个县级区域进入紧急状态，该命令涉及近2300万居民，占全州总人口的90%以上。德桑蒂斯呼吁佛州民众提前备好一周的食物和水，并为大规模的断电做好准备。

美国总统拜登当地时间7日发布声明，宣布佛罗里达州进入紧急状态，并下令联邦政府提供援助，应对飓风“米尔顿”自10月5日起对该州造成的影响。

据美国哥伦比亚广播公司(CBS)报道，佛罗里达州目前面临着2017年以来最大规模的人员疏散，但由于受到刚结束没多久的“海伦妮”飓风灾害的影响，此次疏散的难度比上一次还要棘手。

根据当地警方发布的一段视频，75号州际公路和275号州际公路上的大量车辆正在撤离。警长办公室表示：“我们敦促司机安全驾驶，并预计延误时间会延长。”

75号州际公路是佛罗里达半岛西侧的主要公路。

据美联社报道，有居民家中被“海伦妮”带来的大水淹没，水深达40厘米，一家人刚刚安顿下来，却不得不再次撤离，甚至还没来得及洗完飓风过后的一大堆衣服。

由于人们囤积燃料、水和其他物资，6日开始，佛罗里达的加油站开始排起长队。

而在同样受飓风影响的北卡罗来纳州，能源问题更为棘手。据美国有线电视新闻网(CNN)7日报道，超过15万当地用户仍然断电，当局还在努力寻找失踪人员、恢复供水并继续对受灾地区的支持工作。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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