新华社北京10月8日电 英国《金融时报》日前报道，美国政府近日提议全面禁止在美销售的电动汽车使用中国软件，但因美国电动汽车市场规模太小，这类做法很可能得不到别国响应，反而令北美市场成为“高价低技术孤岛”。

文章指出，中国制造并保有全球一半以上的电动汽车，产业优势非比寻常。中国汽车企业在竞争激烈的国内市场环境中脱颖而出，在全球也具备相当的竞争力，中国品牌在汽车软件开发、性能优化方面也处于领先地位。

相比之下，美国电动汽车市场发展相对滞后。2023年，电动汽车仅占到美国市场总销量的10%左右，远低于中国和欧盟。这一情况令美国难以继续利用市场准入的影响力实现施压其他国家或影响全球汽车贸易的目的。

文章举例称，土耳其、巴西等国希望增加国内电动汽车消费，正在积极争取中国生产商的支持；40年前放弃了本国汽车工业的澳大利亚热情欢迎中国电动汽车进口；经受“脱欧”冲击的英国迫切希望维持汽车生产，正积极吸引中国投资。

报道援引美国汽车咨询机构邓恩洞察公司首席执行官迈克尔·邓恩的话表示，如果美国严格禁止国内汽车使用中国软件，全球汽车市场可能会分裂成两个部分——一个是由美国和加拿大市场形成的“高价低技术孤岛”，另一个是由世界其他地区组成的价格更优、数字化程度更高的市场。

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