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海外看中国丨三大成就标志新中国75年历史性崛起——访美国库恩基金会主席库恩

2024年10月09日08:54 | 来源：新华网
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新华社纽约10月7日电 题：三大成就标志新中国75年历史性崛起——访美国库恩基金会主席库恩

新华社记者杨士龙

新中国成立75年来，从一个贫穷的国家跃升为全球经济强国，取得了三大核心成就——人民生活水平不断改善、法治建设持续进步和科技创新成果斐然，美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩日前在接受新华社记者采访时表示。

图为美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩资料图片。新华社记者吴晓凌摄

图为美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩资料图片。新华社记者吴晓凌摄

回忆起1989年首次到访中国的情景，库恩说，他当时没想到中国的经济、政治、科学、文化和历史将会对世界产生重大影响。“我没想到这一切发生得如此之快，也没想到中国会对我个人产生如此大的影响。”

2018年12月18日，在北京人民大会堂，库恩获颁中国改革友谊奖章，以表彰他向世界翔实、全面地讲述中国非凡的故事。

谈及人民生活水平不断改善，库恩表示，中国崛起的核心是14亿人生活水平惊人的提升。1978年，中国人均可支配收入仅为171元；到2023年，人均可支配收入已上升至39218元，中国的国内生产总值（GDP）占全球总量的17%左右。

“在人类经济史上，很难有一个国家能够在如此长的时期内保持如此高速的经济增长。”库恩说，改革开放40多年来，中国近8亿人摆脱贫困，城镇化率从1980年的不足20%上升到2023年的超过65%。中国用不到世界10%的可耕地养活了全球近20%的人口。

这是2024年9月19日在深圳梧桐山空中拍摄的照片。（无人机照片）。新华社记者毛思倩摄

这是2024年9月19日在深圳梧桐山空中拍摄的照片。（无人机照片）。新华社记者毛思倩摄

“中国人民的生活在各个方面都得到了显著的改善。”库恩说，2008年中国几乎不存在的高铁，如今已延伸至超过4.5万公里，占世界高铁总里程的70%以上；现代农业和生物育种确保了粮食安全；医疗改革和全国医保大幅改善了人们的健康状况；绿色低碳技术减少了污染；2013年至2022年间，中国新增1.3亿城镇就业岗位，年均新增1300万个，并建立了世界规模最大的社会保障体系，提升了人民的福祉和安全感。

库恩表示，中国经济增长也面临挑战，为此中国正转向高质量发展，并将创新与科技作为未来增长的动力。

库恩长期研究中国法治建设。他认为，随着经济转型的推进，中国的治理模式也在不断演变。他举例说，中国将省以下地方法院、检察院人财物省级统管，从而减少地方对法律程序的干预。如今，法院在民事和行政案件中推进司法模式创新。截至2022年年底，互联网法院已受理互联网案件42.9万件，探索和试行“网上案件网上审理”一站式多元纠纷解决和诉讼服务体系。2022年，每个工作日平均有5.4万起纠纷通过在线调解，每分钟有75起纠纷在诉讼前得到解决。

库恩认为，创新已成为中国发展战略的基石。2023年，中国的全社会研究与试验发展经费支出约3.3万亿元，居世界第二。中国的高新技术企业数量从2012年的4.9万家增加到2022年的40万家。2021年，中国研发人员总量为572万人年（人数同工作年数乘积的总和），位居世界第一。

库恩说，中国愿意将其科学成就与世界共享，以造福全人类，这种立场反映了中国更广泛、更包容的文化和文明理想。“科技创新不仅提升了中国在传统产业中的竞争力，还为发展新质生产力注入了动力。”

库恩表示，以美国为首的一些国家瞄准中国获取先进技术的能力进行打压，这使得中国的科技崛起不会一帆风顺。但是，随着世界关注中国持续崛起，有一件事是肯定的，那就是未来几十年，中国对全球的影响将会越来越大。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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