进博会，全球首个以进口为主题的大型国家级展会，是国际贸易发展史上的一大创举。今年11月开幕的进博会，就要满“7岁”了！连续七届在国家会展中心（上海）举办，这座酷似“四叶草”的超级建筑可是“开放中国”的最强代言之一。

跟随总台记者，一起来听听这些进博会的老朋友们为啥年年参展？看他们会写下什么关键词形容“四叶草”。

进博会参展企业负责人 叶鸿慕：“七”（旗）开得胜，意思就是 （参展第“七”届进博会）今年对我们来说将是一个幸运的年份。同时我们也是非常期待第八届进博会，这又是另一个吉利的数字。我们已经签约了第八届进博会，我们非常兴奋能参与到进博会之中，我们充分看好中国市场的机遇。

进博会参展企业负责人钟顺和：我们跟合作伙伴一起搭一个桥梁，一起交流解决问题。

采访参展商表示，“交流”绝对是高频词。有企业告诉记者，平时工作忙碌碰不到面的全球CEO们，恰恰因为进博会在上海见到了。在“四叶草”，政府、企业、投促机构“手拉手”创机遇，很多外资企业爱上进博。

进博会参展企业负责人荒井一刚：中国市场更加开放、贸易的自由化、寻求经济的全球化，这些都是进博会举行的意义。通过参加进博会，我们的品牌、公司的知名度，都得到了进一步的提升。

进博会参展企业负责人印庸壹：未来，中国市场必然成为世界中心。我们将全力开发中国消费者喜欢的产品和技术，并把这些技术应用到全球市场，同时也把我们在全球市场中研发的新产品和新技术引入中国。

“头回客”变“回头客”，参展商变投资商，“四叶草”里的合作故事数不胜数。在“四叶草”里，还有广大发展中国家和最不发达国家，免费展位、特色农产品专区……开放的进博欢迎每一位朋友。进博会同期，虹桥论坛还将发布《世界开放报告2024》及最新世界开放指数。

中国搭台，世界唱戏。贸易之桥联通全球，人文交流美美与共。贸易保护主义此起彼伏的当下，进博会年年约，届届聚，是中国分享发展机遇的平台，更是对世界的开放承诺。更多关于“四叶草”的进博话题，请关注CCTV4大型系列节目《中国新地标》。

(责编：艾雯、刘叶婷)