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报告显示过去一年美国对以色列军援超179亿美元

2024年10月09日08:47 | 来源：央视新闻客户端
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本轮巴以大规模冲突延宕至今，与美国对以色列的偏袒和支持脱不了干系。

作为以色列最重要盟友，美国长期向以方提供武器装备。美国布朗大学7日发布的统计报告显示，自去年10月7日以来，美国至少已向以色列提供了超过179亿美元的军事支持，创历史新高

报告称，以色列历来是美国最大的军事援助接收国。自1959年以来，经通胀调整后的美国对以色列军事援助总额已达2512亿美元。在1979年，美国承诺每年向以色列提供数十亿美元的军事支持。而在奥巴马政府时期，这项军援金额被定为每年38亿美元，并将持续至2028年。

报告显示，自去年10月7日起，美国向以色列提供的价值179亿美元的军事支持，也创下了单一年份援助记录的新高。这其中包括军事融资、武器销售以及至少价值44亿美元的军事库存和二手装备等。

不同于美国对乌克兰军事支持的完全公开性，目前无法准确获知过去一年以来美国对以色列军事支持的全部细节，并且考虑到报告完成于今年9月以色列空袭黎巴嫩导致黎以冲突加剧之前，具体的援助金额只会更高

此外，美国还投入了48.6亿美元用于加强在中东地区的军事行动，包括对也门胡塞武装袭击的反制等。

有舆论指出，本轮巴以大规模冲突爆发以来，美国一方面呼吁停火，另一方面则继续向以色列提供巨额军事支持，暴露出其政策的荒谬和虚伪。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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