【环球时报驻德国特派记者 刘赫】当地时间10月4日，欧盟成员国代表投票通过了欧盟委员会提交的电动汽车反补贴案终裁草案，拟对原产于中国的电动汽车征收最终反补贴税。尽管欧委会声称相关提案已获成员国必要支持，但欧盟内部依然存在不同声音。大众汽车集团首席执行官奥博穆6日受访时说，应允许中国汽车厂商通过在欧盟投资来避免关税，他担心中国的报复性关税可能会损害欧洲车企利益。

在4日投票中，欧盟27个成员国中有5国投反对票，分别是德国、匈牙利、马耳他、斯洛伐克和斯洛文尼亚，包括法国和意大利在内的10个国家投赞成票，另有12国弃权。

德国联邦总理朔尔茨在投票前就表示希望通过与中国谈判以解决争端。他强调，欧盟的反应不应该对自身造成伤害。据德国电视一台《每日新闻》报道，德国财政部长林德纳第一时间警告欧盟不要让贸易争端升级为贸易战，称欧委会“以这种方式冒险”提出临时反补贴税的建议是错误的。他坦言，与中国的贸易战对欧洲汽车业弊大于利，呼吁通过与中国谈判解决分歧。匈牙利总理欧尔班、外交与对外经济部长西雅尔多“坚决反对”欧盟加征关税的举措，称这将损害欧盟自身竞争力。斯洛文尼亚经济、旅游和体育部长马特亚日·汗反对加征关税，呼吁与中国展开更多切实合作。

汽车界业内人士同样表达了反对立场。德国汽车工业协会（VDA）主席希尔德加德·穆勒在投票结束后不久即发表的一份声明中表示，投票结果将严重损害全球合作，关税所带来的负面影响远甚于其表面的一点好处。穆勒敦促欧盟继续通过谈判找到解决方案。

德国三大汽车制造商大众汽车集团、梅赛德斯-奔驰公司和宝马集团也相继发表声明，公开表示反对。宝马集团在6日的声明中指出，欧盟对中国电动汽车征收额外关税的做法完全行不通，不仅不能提升欧洲汽车制造商的竞争力，反而可能损害在全球范围内开展业务的企业。加征关税还会限制对欧洲消费者的电动汽车供应，从而延缓欧洲交通行业的低碳发展进程。

据“德国之声”报道，德国最大交通协会全德汽车俱乐部近日公布的一项调查显示，59%的受访德国民众会考虑购买中国汽车。在谈及选择中国品牌的原因时，83%的受访者认为性价比高是主要原因，另有55%和37%的受访者分别认为中国电动汽车的创新技术和造型设计很有吸引力。

中国商务部4日表示，中方坚决反对欧方的终裁草案，但也注意到欧方表达要继续通过谈判解决问题的政治意愿。中欧技术团队将在10月7日继续进行谈判。中方希望欧方清醒认识到，加征关税解决不了任何问题，只会动摇和阻滞中国企业对欧投资合作的信心和决心。中方敦促欧方真正展现出落实政治意愿的实际行动，回到通过磋商解决贸易摩擦的正确轨道上来。中方也必将采取一切措施坚定维护中国企业的利益。

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