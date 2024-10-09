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又一国！匈牙利要求有权退出欧盟移民难民政策

2024年10月09日08:45 | 来源：新华网
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新华社北京10月8日电 继荷兰之后，另一个欧洲联盟成员国匈牙利也正式要求获得“选择退出”欧盟移民难民政策的权利。

8月20日，匈牙利首都布达佩斯的科苏特广场举行升旗仪式庆祝国庆日。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

匈牙利欧盟事务部长博考·亚诺什7日在社交媒体上宣布，他已致函欧盟委员会分管欧盟内部事务的委员于尔娃·约翰松，提出上述要求。

匈方主张，一旦欧盟《庇护和移民公约》得以再次修订，使匈牙利有机会“选择退出”欧盟移民和难民庇护政策，匈方将启动相应程序。

博考在函件中表示，匈牙利认为，如要有效遏制“已构成国家安全威胁”的非法移民现象，必须“重新建立国家对移民事务的更强掌控”。不过，他强调匈牙利仍将遵守允许签署国之间人员自由流动的申根协定。

这是9月17日在比利时布鲁塞尔拍摄的月亮与欧盟总部贝尔莱蒙大厦。新华社记者孟鼎博摄

荷兰政府上月以类似理由向欧盟委员会提出同样要求，表明本届荷兰政府不愿接收欧盟摊派难民的立场。荷兰极右翼政党自由党在去年11月议会众议院选举中胜出，主张严控移民，与另外三党组成联合政府并于今年7月初宣誓就职，9月推出荷兰“史上最严”管控移民政策。

法新社报道指出，荷、匈两国要实现上述愿望颇有难度。欧盟内部经过数年谈判，于今年5月通过《庇护和移民公约》修订案，旨在加强欧盟外部边境管控，给难民涌入的“前沿”国家减轻负担，预计2026年生效。如果再要修订该公约、允许成员国“选择退出”，需要获得欧盟27个成员国一致同意。一旦允许个别欧盟国家退出欧盟移民难民政策，意味着按照欧盟摊派份额接收难民的国家减少，恐怕很难得到其他成员国同意。（沈敏）

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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