10月2日，在斯里兰卡中北部地区尼迪亚村，学生正在中国援建的饮用水装置旁饮水。新华社发（加扬·萨米拉摄）

新华社科伦坡10月8日电 通讯｜让当地百姓喝上“放心水”——中国科学家的31次斯里兰卡之行

新华社记者陈冬书 伍岳

在中国科学院生态环境研究中心水污染控制实验室主任魏源送办公室的抽屉中，珍藏着一封特别的感谢信：牛皮纸信封上印有辗转多地的邮戳，密密麻麻的斯里兰卡僧伽罗语字母后，附有全体村民的亲笔签名和手印。信中写道，“尼迪亚村民衷心感谢魏源送教授的帮助，我们终于喝上了放心可口的饮用水……”

魏源送与斯里兰卡的结缘要从2013年8月说起。一天，他收到了一封来自斯里兰卡的求助邮件。发件人韦勒戈德博士曾参加过中国科学院“水与卫生”援外培训班，他询问是否能基于课上讲授的水处理技术进行合作，以解决与斯里兰卡饮用水相关的慢性肾病（CKDu）问题。

10月2日，在斯里兰卡中北部地区尼迪亚村，学生正在中国援建的饮用水装置前排队打水。新华社发（加扬·萨米拉摄）

当时数据显示，自1990年以来，斯里兰卡CKDu患者高达4万余人。世界卫生组织初步研究表明，该病与当地百姓饮用的地下水水质高度相关。

这一重大民生问题从此闯入了中国科学家的视野。2014年8月，魏源送第一次踏上了斯里兰卡的土地，开始了“摸爬滚打”的调研历程：他和韦勒戈德一起租车、找路，每天颠簸数小时到达病区考察；挨家挨户走访、召集村民询问病情，很多时候还遭到冷遇，一天下来甚至喝不上一杯水；想要实地采样却被不明就里的村民阻拦，费尽口舌却只落得满身蚊子包……

“之前也有一些国家的人在这里考察，当时许多当地人以为中国人和其他国家一样，只是为了写写文章、发发论文才来，不是为了真正帮助他们。”魏源送说。

经过前期调研和中斯双方沟通协调，2015年3月，中科院与斯里兰卡城市发展与供排水部（注：现为供排水部）签署了合作备忘录，正式决定开展CKDu追因与饮用水安全保障研究合作。此后，魏源送频繁往返于两国，与更多中国科学家们一道，在斯开展了一系列真诚、扎实的研究合作。

10月2日，在斯里兰卡中北部地区尼迪亚村，村民正在中国援建的饮用水装置前饮水。新华社发（加扬·萨米拉摄）

“我们的主要合作方斯里兰卡供排水部换了9任常务秘书，每换一位常秘我就来一次。如今，我们不仅得到了各级官员的肯定，也在民间收获了很多情谊。”魏源送说。

2017年9月起，中科院采用纳滤、电渗析等技术，通过联合研究和企业捐赠等方式在斯里兰卡CKDu病区建设了4处饮用水示范工程，为当地5000余名村民和1300余名小学生提供了安全饮用水。2017年11月，中斯水中心项目奠基；2021年10月，中国商务部援建的中斯水中心科研综合大楼正式启用；截至目前，该中心已获得斯里兰卡多个相关部委的政策或资金支持，双方签署了6份政府级、研究所级双边合作备忘录，建立了1个国家级和1个院级合作平台。

10月2日，在斯里兰卡中北部地区尼迪亚村，学生正在中国援建的饮用水装置旁饮水。新华社发（加扬·萨米拉摄）

水合作项目也在源源不断培养本土科技人才。中斯水中心累计已为当地培养了30余名医护人员、20余名肾病调查人员、20余名水务人才和30余名硕博研究生。魏源送课题组两篇中斯合作的CKDu相关研究论文分别在2023和2024年获得了斯里兰卡总统科学奖。

“当地百姓现在最信任的就是中国科学家，很多人一见到他们就会鞠躬道谢。还有许多患肾病的村民说，因为中国科学家的帮助，自己已经好几年不用再去医院了。”中斯水中心培养的博士生蒂图斯·库雷说。

2017年3月22日，中国科学院生态环境研究中心水污染控制实验室主任魏源送（右）在斯里兰卡康提市拜访斯里兰卡佩拉德尼亚大学时任校长乌普尔·迪萨纳亚克（资料照片）。新华社发

今年7月，在中斯水中心科研综合大楼里，第九届中斯联合研讨会召开。今年研讨会的讨论内容从水科技合作扩大至气候变化、海洋环境可持续发展等领域，参与人员也从中斯两国科学家扩展到包括美国、加拿大、马尔代夫等近十个国家的专家学者。

这是9月26日在斯里兰卡康提市拍摄的中斯水中心科研综合大楼，大楼由中国商务部援建。新华社发（加扬·萨米拉摄）

魏源送在论坛接受新华社记者采访时不禁感慨，在11年时间里，在中国科学家们的真诚努力下，一封邮件化作一个个具象的合作，给斯里兰卡民众带来了切实的健康福祉。

这是9月26日在斯里兰卡康提市拍摄的中斯水中心科研综合大楼，大楼由中国商务部援建（无人机照片）。新华社发（加扬·萨米拉摄）

“这是我第31次来到斯里兰卡，我们已经打好了从0到1的基础，今后的合作一定会从1到无穷。中国已经实现了由全球环境治理参与者到引领者的重大转变，我们希望用科技合作为斯里兰卡人民带来更多福祉，让这一项目成为‘一带一路’国际合作的典范。”魏源送说。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)