人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第七届虹桥国际经济论坛为建设开放型世界经济“汇众智”

2024年10月09日08:37 | 来源：新华网
小字号

新华社上海10月8日电（周蕊、雷蕾）作为中国国际进口博览会的重要组成部分，第七届虹桥国际经济论坛8日正式开放社会注册。本届论坛以“坚持高水平开放，共促普惠包容的经济全球化”为主题，邀请来自政界、国际组织、商界、学术界的全球知名领军人物，为建设开放型世界经济和构建人类命运共同体建言献策。

本届虹桥论坛选取“气候变化”“全球南方”“WTO三十周年”“国际标准合作”“人工智能”“新能源汽车”“消费提质升级”等热点话题，紧紧围绕虹桥论坛促进全球开放、完善全球经济治理、发挥国际公共产品作用的功能定位，为促进全球开放和发展贡献智慧。

中国国际进口博览局论坛处处长王宏伟介绍，论坛期间，旗舰报告《世界开放报告2024》和最新世界开放指数将发布，同时，多家政府机构和国际组织也将在虹桥论坛上发布报告、倡议、路线图等。比如，联合国贸发会议将在中国首发《2024年贸易和发展报告》，联合国工业发展组织将在中国首发《2024工业发展报告》，国家标准委将发布智能制造国际标准化路线图，国家信息中心将发布《中国积极应对人口老龄化城市能力指数报告（2024）》等。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部