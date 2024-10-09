新华社上海10月8日电（周蕊、雷蕾）作为中国国际进口博览会的重要组成部分，第七届虹桥国际经济论坛8日正式开放社会注册。本届论坛以“坚持高水平开放，共促普惠包容的经济全球化”为主题，邀请来自政界、国际组织、商界、学术界的全球知名领军人物，为建设开放型世界经济和构建人类命运共同体建言献策。

本届虹桥论坛选取“气候变化”“全球南方”“WTO三十周年”“国际标准合作”“人工智能”“新能源汽车”“消费提质升级”等热点话题，紧紧围绕虹桥论坛促进全球开放、完善全球经济治理、发挥国际公共产品作用的功能定位，为促进全球开放和发展贡献智慧。

中国国际进口博览局论坛处处长王宏伟介绍，论坛期间，旗舰报告《世界开放报告2024》和最新世界开放指数将发布，同时，多家政府机构和国际组织也将在虹桥论坛上发布报告、倡议、路线图等。比如，联合国贸发会议将在中国首发《2024年贸易和发展报告》，联合国工业发展组织将在中国首发《2024工业发展报告》，国家标准委将发布智能制造国际标准化路线图，国家信息中心将发布《中国积极应对人口老龄化城市能力指数报告（2024）》等。

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