新华社马德里10月8日电（记者胡加齐 谢宇智）以“千年根基，同心同德”为主题的2024“中国周”系列活动7日在西班牙首都马德里拉开帷幕。来自中西两国政界、学术界和企业界的200多名嘉宾出席当天在西班牙众议院举行的开幕式。

中国驻西班牙大使姚敬在开幕式上致辞表示，近年来中西两国在学术和人文交流方面取得丰硕成果。“我们愿同西方加强语言教学和青年、文化、旅游等领域交流，积极支持西班牙举办类似‘中国周’活动，以增进相互了解、促进人民友谊。”

西班牙工人社会党主席、众议院议员克里斯蒂娜·纳沃纳在开幕式上称赞中国近年来在发展可再生能源方面取得的成就。她说，中国积极开展国际合作，为拉美、非洲等地区许多国家的发展作出贡献，在这方面树立了榜样。

出席活动的部分嘉宾表示，此次活动有助于欧洲民众更好了解域外发生的事情，中西两国应继续加强双方之间的联系，开展更多人文交流项目。

“中国周”系列活动由西班牙学者发起主办，得到中国驻西班牙大使馆及西班牙首相府、西班牙外交部和西班牙5所著名大学的支持，旨在推动中西两国文化和学术交流，加强双方各领域合作。此次活动为期4天。

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