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普京：独联体作为区域一体化组织的权威不断增强

2024年10月09日08:34 | 来源：新华网
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新华社莫斯科10月8日电（记者江宥林）俄罗斯总统普京8日在莫斯科表示，在各方共同努力下，独立国家联合体（独联体）作为区域一体化组织的权威正在不断增强。

据克里姆林宫网站8日发布的消息，普京当天在独联体国家元首理事会会议上说，独联体国家完全本着相互理解、平等和睦邻原则行动，成功解决改善公民福祉和生活质量的关键任务。独联体地区经济呈积极态势，国家间相互贸易和投资联系得到加强，各国企业在能源、工业、基础设施领域的互利合作项目正在开展，立足于使用本国货币的独立金融体系正在建设中。

普京表示，保障安全和维护法律秩序是独联体工作的“最重要方向”。在当前艰难的世界形势下，独联体国家都主张在公认的国际法原则基础上建立以联合国为核心的公平世界秩序，这“极为重要”。独联体国家经常协调在重大全球和地区问题上的立场，对这些问题“历来持相近或完全相同的态度”。

普京强调，独联体框架内协作是俄罗斯对外政策的主要优先事项之一，独联体国家是俄“最亲密的邻居、朋友、战略伙伴”。

独联体成立于1991年12月，成员国包括俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦等。独联体国家元首理事会是该组织的最高机构，其会议轮流在各成员国举行。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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