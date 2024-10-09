新华社巴黎10月8日电（记者乔本孝）法国国民议会8日就左翼议员提出的对总理巴尼耶领导的政府不信任案进行表决。该不信任案最终未获通过，巴尼耶政府得以在议会弹劾中过关。

法国国民议会共有577个席位。在当天的表决中，197名议员支持不信任案，未能达到通过所需的最少289票。

本月4日，国民议会192名左翼议员提交了对政府的不信任案。他们反对巴尼耶政府的征税等相关政策，并且认为任命巴尼耶为总理是对国民议会选举结果的“否定”。

今年6月和7月，法国提前举行国民议会选举。新一届议会没有绝对多数派：左翼政党联盟“新人民阵线”获得193席，总统马克龙倚靠的中间派获166席，极右翼政党国民联盟及与之结盟的政党获142席。三大阵营均与占据议会绝对多数席位所需的289席相去甚远。

国民议会选举结果出炉后，马克龙拒绝了左翼联盟推举的总理人选，在9月5日任命右翼共和党人巴尼耶为总理。该党在国民议会的党团只有47席。任命一经公布，左翼即宣布要弹劾巴尼耶政府。

根据法国宪法，国民议会对政府不满时可提交不信任案，因此议会弹劾政府时有发生。马克龙2022年开启第二个总统任期以来任命的3届政府均遭遇过议会弹劾。

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