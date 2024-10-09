新华社联合国10月8日电（记者潘云召）联合国秘书长古特雷斯8日警告说，黎巴嫩已处于“爆发全面战争的边缘”，但国际社会还有时间阻止爆发全面战争。

古特雷斯当天对媒体说，几个月来，他一直警告冲突蔓延的风险。当前，被占领的约旦河西岸局势一触即发。在黎巴嫩，包括针对平民的袭击正在威胁整个地区。近日，黎巴嫩真主党和其他武装团体与以色列国防军在黎以边境“蓝线”两侧的交火愈演愈烈，完全无视安理会第1701号和第1559号决议。最近，以军开始越过“蓝线”入侵黎巴嫩。

古特雷斯说，过去一年，以色列对黎巴嫩的大规模袭击造成2000多人死亡，仅过去两周就造成1500人死亡。黎巴嫩真主党和其他武装团体的袭击造成以色列方面至少49人死亡。黎巴嫩方面报告说有100多万人流离失所，30万人逃往叙利亚。以色列北部则有6万多人流离失所。

古特雷斯说，中东地区冲突不断加剧，对局势升级造成可怕影响的警告不断成为现实。每一次空袭、每一次导弹发射、每一次火箭弹发射，都让和平更加遥不可及。正是出于这一原因，国际社会不能也不会放弃呼吁立即在加沙地带和黎巴嫩停火、立即无条件释放被扣押人员、立即向所有急需帮助的人提供拯救生命的援助，并“不可逆转地”推进解决巴以问题的“两国方案”。

古特雷斯还表示，他已致信以色列总理内塔尼亚胡，对以方可能阻止联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处继续在巴勒斯坦被占领土开展工作的立法草案深表关切。古特雷斯强调说，以色列此类立法与《联合国宪章》背道而驰，违反以色列根据国际法承担的义务，可能会对加沙地带的国际人道主义行动造成沉重打击。

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