新华社联合国10月8日电 中国常驻联合国代表傅聪8日在安理会大湖地区问题公开会上发言，呼吁大湖地区国家加强对话和解，坚持和平共处。

傅聪说，一段时间以来，大湖地区国家积极求和平、促安全、谋发展，为重振《刚果（金）和大湖地区和平、安全与合作框架文件》注入新动力。同时，地区依然面临暴力冲突持续、人道问题突出等多方面挑战。国际社会要支持地区国家加强团结合作，打造共同未来。大湖地区各国比邻而居，利益相关、命运与共。通过对话协商化解分歧，实现睦邻友好，符合各国长远和根本利益。希望刚果（金）和卢旺达保持对话势头，早日达成和平协定，政治解决刚果（金）东部问题。中方高度评价安哥拉、南苏丹等地区国家领导人为地区和平作出的努力，赞赏联合国秘书长大湖地区问题特使夏煌积极开展外交斡旋。中方重申支持刚果（金）维护主权、领土完整和国家安全的努力，愿为推动地区实现和平稳定继续发挥积极作用。

傅聪说，地区国家联合打击武装团伙、加强边境和防务合作，联合国刚果（金）稳定特派团积极保护平民，值得肯定。中方敦促地区所有武装团伙根据停火协议精神，停火止暴，维护局势缓和势头。有关各方要履行在罗安达进程和内罗毕进程框架下的承诺，避免向任何武装团伙提供支持。在大湖办支持下，大湖地区联络协调小组今年8月建立解武复员工作组，刚果（金）等国也在积极推进解武复员方案。国际社会要为此提供资金技术支持，帮助更多前战斗人员获得生计，回归正常生活。

傅聪表示，由于冲突持续延宕、猴痘疫情蔓延、粮食问题突出等因素，刚果（金）和苏丹聚集了规模庞大的流离失所群体。国际社会特别是发达国家要落实援助承诺，尽快弥补人道应急资金缺口，帮助更多难民返回家园。同时，地区各国近期在经济贸易、基础设施、互联互通等领域加强双边合作，利用资源和人口红利，努力打造新的经济增长点。国际社会要支持地区国家合法开采自然资源、持续改善民生，加大技术转移应用，提高地区国家自主发展能力，消除冲突反复滋生的土壤。中国一直是非洲现代化道路的坚定支持者和同行者。中方愿同国际社会一道，为实现大湖地区持久和平与发展繁荣贡献更多力量。

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