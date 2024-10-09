外国记者在服贸会拍摄智能动车组模型。

本报记者 刘玲玲摄

服贸会期间，法国智奥会展集团工作人员与参展观众洽谈业务。

欧阳功成摄

阿吉兰兄弟控股集团工作人员与参展观众正在交流。

丁弘政摄

在服贸会首钢园环境服务专题展馆内，艾可爱尔展台工作人员为参展观众讲解空气净化整体解决方案。

张京飞摄

在服贸会现场，智能机器狗吸引很多关注。

本报记者 刘玲玲摄

不久前落幕的2024年中国国际服务贸易交易会达成近千项成果，为构建开放型世界经济作出积极贡献。参加服贸会的外资企业代表在接受本报记者采访时表示，中国以高水平开放推动高质量发展，有序扩大服务市场对外开放，与其他国家共享机遇、共商合作、共促发展，为推动世界经济增长、促进各国人民福祉注入动力。

“共同为全球带来更多更好的服务”

本报记者 刘玲玲

今年恰逢中法建交60周年，法国首次担任服贸会的主宾国，并在服贸会设立国别展馆，10余家知名企业组团亮相。作为联合参展的企业之一，法国智奥会展集团在展台全方位展示其核心业务及专业服务能力。“服贸会等展会为跨国企业提供了交流合作的机会。我们期待通过服贸会寻找更多合作机遇，共同为全球带来更多更好的服务。”法国智奥会展集团大中华区首席执行官罗门近日在接受本报记者采访时表示。

走进该集团展台，从体育赛事文创产品到场馆设计模型，再到元素丰富的视频介绍，兼具艺术感和实用性的展台布置吸引不少观众驻足观看和咨询。

总部位于里昂的法国智奥会展集团主营业务包括场馆管理、展会主办、活动与体育赛事运营等，旨在为各类论坛会议、专业峰会、文体活动、贸易展览等提供专业的活动服务。罗门表示，娱乐文化和体育服务是服务贸易的重要领域，中国作为全球会展行业的重要市场，各类体育赛事和演艺活动蓬勃发展，其中蕴含着巨大的机遇。

自2006年在上海设立大中华区总部以来，法国智奥会展集团的团队已遍布中国15个主要城市。目前，该集团在大中华区年均主办超过15场专业展览，承接20余场专业大会，服务超过300场活动与体育赛事。“我们持续深耕中国市场，取得了丰富的合作成果。”罗门说。

近年来，中法两国在会展领域开展了广泛合作，法国智奥会展集团是见证者，也是参与者。在罗门看来，中国的服务贸易市场越来越开放、国际合作范围和领域越来越广、外国企业准入限制越来越少，这对智奥会展集团等跨国企业是很好的机遇，激励这些企业持续投资和深耕中国市场。“中国推进高水平对外开放，给外资企业带来更大发展空间。期待中国更多相关举措落地，我们可以更好地融入中国市场，为中国市场提供服务。”

今年是法国智奥会展集团第二次参加服贸会。罗门特别关注本届服贸会上的创新技术，他认为一些服务行业的前沿技术，将帮助企业更好地应对服务市场快速发展所带来的挑战，满足消费者需求。罗门表示，通过参加服贸会，法国智奥会展集团同中国相关企业在场馆管理、会展技术服务等领域进一步深化合作，也借助这一平台提升品牌形象，更好地对接市场需求。“未来，我们将和中国合作伙伴携手共进，提供国际高水平场馆和会展服务，助力更多城市打造国际会展及赛事目的地。”

“对中国推进高水平对外开放充满信心”

本报记者 张博岚

作为服贸会的“老朋友”，沙特阿拉伯阿吉兰兄弟控股集团连续3年参加服贸会。该集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰表示，服贸会不断提升专业化、市场化及国际化程度，已成为全球服务行业的重要交流平台。“我们期待通过参加服贸会，与更多有合作意向的中国企业深化交流，推动更多先进理念、技术、产品和服务在沙特落地，造福当地民众。”

阿吉兰兄弟控股集团1979年在沙特成立，是一家多元化跨国企业，业务涉及纺织服装、房地产、物流、金融科技等行业。近年来，该集团与多家中国企业建立了长期合作伙伴关系，在中国的投资额超过10亿元人民币。

与中国金融科技公司共同助力中东北非地区数字金融基础设施建设，与中国综合物流服务企业携手提升沙特及中东北非地区快递物流运输水平……走进国家会议中心阿吉兰兄弟控股集团140平方米的展台，映入眼帘的是该集团与数十家中国龙头企业合作的重要成果。

“这几年，我们深刻感受到优秀的中国企业对投资中东市场的热情。通过服贸会、进博会等展会，沙特企业和中国企业面对面交流，进一步探求合作机会。”阿吉兰表示，“深耕中国市场20多年，我们看好中国经济的高质量发展，对中国推进高水平对外开放充满信心，期待与更多中国伙伴建立长期的密切合作。”

中国是沙特的重要经贸合作伙伴，中沙贸易额近年来屡创新高，双向投资快速增长，务实合作成果丰硕。共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”高度契合，在能源转型、高端制造、文化旅游等领域开辟了巨大合作空间。

“沙特具备丰富的太阳能、风能等可再生资源，以及大力发展氢能的政策优势，中国在新能源领域拥有先进的技术、工艺和设备，并在多个海外项目中积累了成功经验。加强沙中绿色能源合作，深化能源全产业链合作，进一步释放沙特绿色能源市场的发展潜力，已成为两国企业合作的新亮点。”阿吉兰说。

伴随着人工智能、云计算、生物医药等科技创新领域的快速发展，中沙贸易合作更加多元化。阿吉兰举例说，今年3月，该集团与贵州白山云科技股份有限公司携手，为中东北非地区客户提供量身定制的内容交付、直播、云安全和边缘云计算解决方案，以满足当地客户的数字化业务发展需求。

阿吉兰表示，阿拉伯国家和中国的能源合作对双方都具有重要意义。作为全球第二大经济体，中国广阔的市场空间、强大的制造及创新能力，将持续为双方合作提供动力。“随着高质量共建‘一带一路’不断推进，沙中经贸合作深度和广度将不断提升，两国企业间的合作也将收获更多成果。”

“释放了合作共赢的积极信号”

本报记者 任筱霞

今年服贸会上，由首钢园四高炉改造而成的1号馆迎来了服贸会的“新朋友”——总部位于瑞士的空气净化信息科技公司艾可爱尔。艾可爱尔全球首席执行官弗兰克·哈姆表示：“今年是我们第一次参加服贸会。中国服务贸易发展非常迅速，推出的一系列政策向外资企业释放了合作共赢的积极信号，我们希望持续扩大与中国企业的合作并从中受益。”

艾可爱尔创立于1963年，在空气净化和空气质量监测领域为全球100多个国家和地区提供服务。自1998年进入中国市场以来，艾可爱尔观察到了中国市场这些年的消费变化。

“近年来，中国的空气质量改善非常明显，中国消费者已经意识到清洁空气是生活中不可或缺的一部分。”哈姆介绍，“为满足中国消费者对清洁空气的需求，我们不仅提供空气净化产品，还提供全球空气质量指数和PM2.5空气污染数据服务。”

步入艾可爱尔展区，多款适应居家、办公、车载等不同场景的空气净化设备映入眼帘，设计新颖，颇具未来感。2020年，艾可爱尔与联合国环境规划署等合作，推出实时在线全球空气质量地图，可在艾可爱尔空气质量大数据平台实时查看150多个国家和地区的监测站、共计超过3万个传感器数据点的空气质量数据。记者打开该平台手机应用，北京首钢园、北京奥体中心等地空气质量显示均为“优”。

“如何更深度地融入中国市场是艾可爱尔持续研究的课题。”哈姆说，中国是世界上最具活力的经济体之一，也是艾可爱尔全球前三大市场之一。“多年来，我们在中国找到了可靠的供应商和客户，中国强大的零部件制造和数字技术也帮助我们不断提升产品设计和服务实践。”

中国加快绿色低碳发展让艾可爱尔感受到了前所未有的商机。哈姆表示，中国在绿色发展等领域提出众多放宽市场准入的具体举措，意义重大，艾可爱尔正在寻找更多与中国伙伴的合作机会。

进入中国市场20多年，艾可爱尔十分看好中国服务贸易市场的潜力。“我们对中国市场很有信心。”哈姆表示，“近年来，全球服务贸易的增长速度快于货物贸易。中国进一步扩大服务贸易对外开放有益于中国市场的成长，也为其他国家提供了巨大发展机遇。”

《 人民日报 》（ 2024年10月09日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)