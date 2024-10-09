本报记者 刘仲华

图为中企参展人员为外国客商讲解集成式海洋综合能源创新解决方案。

本报记者 刘仲华摄

汉堡国际风能展日前在德国汉堡国际会展中心落下帷幕。本届展会的主题是“携手推动能源转型”，来自40多个国家和地区的1600余家企业展示了全球风能行业的最新技术和解决方案。中国多家行业龙头企业参展，参展面积仅次于东道主德国，全链条展示了中国企业在绿色能源领域的创新技术与成果。展会期间还举办200多场专业会议，各方就风能行业面临的机遇和挑战进行了深入交流。

新技术为全球能源转型提供新方案

汉堡国际风能展是全球风能行业的重要展会和交流平台，自2014年起每两年举办一次。今年参展企业数量、规模大幅超过2022年。“从涡轮机技术和电网扩展，到储能与人工智能解决方案，可再生能源是本次展会的重中之重。”汉堡国际会展中心首席执行官海科·施图辛格在开幕式上表示，展会为探索全球能源转型的解决方案提供了难得机会。

全球风能理事会今年发布的《2024全球风能报告》显示，2023年全球新增风电装机容量达到创纪录的117吉瓦，较2022年同比增长50%。报告指出，要实现《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会提出的目标，全球风电行业的年新增装机容量到2030年需要达到320吉瓦。

德国舍弗勒集团展示了其在风机传动链组件生产领域的新突破。该集团工业风电全球副总裁伯恩德·恩德雷斯介绍，这次展示的风力涡轮机主轴承试验台架模型性能强大，可以在实际条件下测试风机主轴承，其测试能力远超以往水准。展台另一侧展示的动压滑动轴承，则能在很小的安装空间内实现较高功率密度，提高风机的发电效率。

在英国比姆技术公司展台，一艘粉红色的无人驾驶小船正对着大屏幕上的海上风电场。据公司首席执行官布莱恩·艾伦介绍，海上风电现场检查一般需要大量人力，而该船舶安装了人工智能和自动驾驶系统，可以实现远距离操控，为海上风电场提供巡检、核查、维护等服务。人工智能船可将检查时间缩短50%，可进一步降低海上风电运营成本。

中国风能企业创新成果引关注

全球风能理事会数据显示，2023年风电整机制造商的出货量创下历史新高，达到120.7吉瓦，其中中国风电整机商贡献了81.6吉瓦的装机容量，全球排名前十的风电供应商中有6家是中国整机企业。

在中国中车展台，一台白色风机模型立在象征海水的蓝色底座上。这是20兆瓦级漂浮式海上风力发电机组模型，实际机组风轮直径达260米，最大叶尖高度可达320米，扫风面积5.3万平方米，相当于7个足球场大小，在满发风速下转一圈可发电40千瓦时，是深远海风电资源开发的优质解决方案。中国中车副总裁余卫平对记者表示，本届展会他们带来了风电机组、风电部件产业链供应、风光氢储一体化三大解决方案，是中车风电全产业链在海外的一次整体亮相，为全球可再生能源供应链稳定发展和全球能源转型贡献“中车方案”。

在三一重能展台的体验区，观众正通过虚拟现实技术，沉浸式体验该公司郴州主机工厂的生产制造流程。本届展会上，三一重能带来了16兆瓦风机机舱透视模型以及为欧洲市场定制设计的机型，展示了公司在超大型陆上风机和机型定制化服务领域的技术优势。9月24日，德国认证机构北德认证举行仪式，为三一重能混合塔部件颁发认证证书，这将为其产品进入欧洲市场开辟更大空间。该机构执行总裁亚历山大·伍尔夫表示，这充分说明了欧洲机构对三一重能混塔设计的认可。

明阳智能展台展示了全球单体容量最大的漂浮式风电平台“明阳天成号”微缩模型。该平台以双风机设计，在风机形态、材料运用等方面实现了多项突破。目前，“明阳天成号”已完成海上安装，调试完成后预计将于10月底实现并网发电。该平台正式投运后，平均每年可发电约5400万千瓦时，能满足3万户三口之家一年的日常用电需求。

展会期间，东方风电的工作人员与来自全球数十个国家的客户进行了会谈。据东方风电欧洲区负责人康健介绍，东方风机2014年进入欧洲市场，其供货的瑞典布莱肯风场是欧盟NER300计划支持的样板风场。此次亮相风能展的东方18兆瓦海上旗舰机型、东方8—10兆瓦的陆上旗舰机型吸引了不少国际客户的关注。

运达股份公司董事长高玲在展会上表示，公司积极布局海外市场，将中国风电技术和制造优势不断推向世界。“正是通过开展公平有序的市场竞争，中国建立起了具有全球竞争力的风电产业体系，从而推动风电度电成本不断下降。”

中国供应链对全球风能产业发展发挥关键作用

“今年中国参展商数量大大超过往年，参展面积仅次于德国，我们对此表示热烈欢迎。”展会主办方负责人克劳斯·泽尔巴赫表示，欧中风能企业各有所长，展会为各国企业开展对话合作提供了平台，共同探讨能源转型之路。

展会期间，全球风能理事会举办中国论坛，邀请中欧企业家就中国在全球风能产业链供应链的重要作用进行交流对话。全球风能理事会中国区主任梁万良表示，理事会坚决支持经济全球化。要应对气候变化和实现《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会设定的2030年全球可再生能源装机容量目标，离不开中国风能产业的支持。

波士顿咨询公司风能产业顾问延斯·杰瑞德表示，中国风能市场规模巨大，中国供应链对全球风能产业发展发挥关键作用。在风能领域，中国已形成一个高度整合的供应市场，对全球风能市场的重要性日益凸显。

展会上，多家国际企业表达了加强与中国企业合作、维护全球风能产业链供应链稳定的呼声。德国能源投资公司拉克斯卡拉与中国明阳智能不久前达成一项合作协议。公司总经理霍尔格·马蒂森表示，中国生产的风机里装着很多欧洲零部件，欧洲制造的风机里同样有很多中国组件，“这对全球风能产业链是一件好事”。

“中国市场对于我们来说非常重要，也是舍弗勒的重要生产基地。”伯恩德·恩德雷斯对记者表示，舍弗勒对中国南京的工厂进行了大量投资，将其建成生产高端精密轴承的基地，从而提升舍弗勒风电的市场竞争力。

中国农机工业协会风能装备分会常务副会长祁和生表示，自2010年开始，中国风电每年的新增装机容量连续保持全球第一，已发展成为全球最完整的供应链体系。“中国风电制造企业国际竞争力不断提升，目前已出口到全球49个国家和地区，累计出口机组近12吉瓦。中国风电产业链为全球风电产业的稳健发展提供了重要支撑。”

（本报德国汉堡电）

《 人民日报 》（ 2024年10月09日 15 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)