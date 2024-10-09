卡文斯·阿德希尔

中国助力非洲国家修建铁路、公路、港口、学校、医院、人才培养中心等，为非洲国家推进现代化建设作出重要贡献

中非合作论坛已成为非中开展友好对话、共商务实合作、促进共同发展的重要平台。今年9月，非中领导人时隔6年再次相聚北京，出席2024年中非合作论坛北京峰会。非中关系整体定位提升至新时代全天候非中命运共同体，双方实施非中携手推进现代化十大伙伴行动，不仅将增进非中人民的福祉，也有利于推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

改革开放以来，中国数亿人口摆脱贫困，对全球减贫的贡献率超过70%。中国提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标。中国积极通过共建“一带一路”倡议、全球发展倡议等与各国分享发展机遇。非洲国家积极参与高质量共建“一带一路”，在基础设施建设、贸易、金融、文化交流等方面与中国开展合作。源于中国的合作理念、合作方案给非洲国家带来了新的发展动力，非洲国家正从中国发展经验中获得启示。

中国助力非洲国家修建铁路、公路、港口、学校、医院、人才培养中心等，为非洲国家推进现代化建设作出重要贡献。截至2023年底，中国对非直接投资存量超过400亿美元，是非洲最主要的外资来源国之一。

近年来，肯中关系快速发展，各领域合作不断深化。2017年，肯中关系提升为全面战略合作伙伴关系。双方在基础设施建设、贸易、投资等领域的合作不断深化。在基建领域，肯中合作建设蒙内铁路、内罗毕快速路、锡卡高速公路等重点项目。在贸易领域，肯尼亚对华出口不断增长，特别是越来越多肯尼亚特色产品受到中国消费者青睐。2023年，肯尼亚对华出口牛油果贸易额同比增长624%。这给肯尼亚农民带来了实惠，有利于肯尼亚推进减贫事业。在人文教育领域，肯中交流合作也更加频繁，越来越多肯尼亚年轻人选择到中国接受高等教育。

展望未来，肯尼亚希望在制造业、农业、医疗、数字互联互通、能源转型等领域进一步加强同中国的合作。在减贫、绿色低碳发展等方面，肯尼亚希望学习中国的成功经验。2024年中非合作论坛北京峰会为肯中合作、非中合作开辟了更广阔的前景，为非中共同发展繁荣注入了新动力。

（作者为肯尼亚国际关系学者）

《 人民日报 》（ 2024年10月09日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)