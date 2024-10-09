人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

为非中合作开辟更广阔的前景（国际论坛）

卡文斯·阿德希尔
2024年10月09日05:48 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　中国助力非洲国家修建铁路、公路、港口、学校、医院、人才培养中心等，为非洲国家推进现代化建设作出重要贡献

　　

　　中非合作论坛已成为非中开展友好对话、共商务实合作、促进共同发展的重要平台。今年9月，非中领导人时隔6年再次相聚北京，出席2024年中非合作论坛北京峰会。非中关系整体定位提升至新时代全天候非中命运共同体，双方实施非中携手推进现代化十大伙伴行动，不仅将增进非中人民的福祉，也有利于推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

　　改革开放以来，中国数亿人口摆脱贫困，对全球减贫的贡献率超过70%。中国提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标。中国积极通过共建“一带一路”倡议、全球发展倡议等与各国分享发展机遇。非洲国家积极参与高质量共建“一带一路”，在基础设施建设、贸易、金融、文化交流等方面与中国开展合作。源于中国的合作理念、合作方案给非洲国家带来了新的发展动力，非洲国家正从中国发展经验中获得启示。

　　中国助力非洲国家修建铁路、公路、港口、学校、医院、人才培养中心等，为非洲国家推进现代化建设作出重要贡献。截至2023年底，中国对非直接投资存量超过400亿美元，是非洲最主要的外资来源国之一。

　　近年来，肯中关系快速发展，各领域合作不断深化。2017年，肯中关系提升为全面战略合作伙伴关系。双方在基础设施建设、贸易、投资等领域的合作不断深化。在基建领域，肯中合作建设蒙内铁路、内罗毕快速路、锡卡高速公路等重点项目。在贸易领域，肯尼亚对华出口不断增长，特别是越来越多肯尼亚特色产品受到中国消费者青睐。2023年，肯尼亚对华出口牛油果贸易额同比增长624%。这给肯尼亚农民带来了实惠，有利于肯尼亚推进减贫事业。在人文教育领域，肯中交流合作也更加频繁，越来越多肯尼亚年轻人选择到中国接受高等教育。

　　展望未来，肯尼亚希望在制造业、农业、医疗、数字互联互通、能源转型等领域进一步加强同中国的合作。在减贫、绿色低碳发展等方面，肯尼亚希望学习中国的成功经验。2024年中非合作论坛北京峰会为肯中合作、非中合作开辟了更广阔的前景，为非中共同发展繁荣注入了新动力。

　　（作者为肯尼亚国际关系学者）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月09日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部