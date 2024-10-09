本报记者 邹 松

卡里巴南岸水电站扩机项目外景。

中国电建供图

尼亚比拉太阳能光伏电站成功并网发电，卡里巴南岸水电站扩机工程被誉为“造血工程”，快速部署的小微光伏站点点亮一个又一个津巴布韦的偏远山村……近年来，中国企业携手当地合作伙伴，积极参与建设津巴布韦能源基础设施，助力津巴布韦可持续发展。

津巴布韦能源和电力发展部部长埃德加·莫约表示，中国在能源电力领域的有关经验值得津方学习借鉴。感谢中国政府和企业对津发展的支持，欢迎更多中国企业参与津能源电力领域投资建设。

光伏电站投运，突破发电瓶颈

在位于津巴布韦首都哈拉雷市郊的尼亚比拉太阳能光伏电站，千百面光伏电板逐日而动，最大限度地吸收阳光以储能发电。

9月27日，中国电力建设集团（以下简称“中国电建”）下属水电十一局承建的尼亚比拉23兆瓦二期工程成功并网发电，标志着津巴布韦国内目前最大的跟踪式光伏电站正式投产运营。加上已于2019年8月完工并投入商用的2兆瓦一期工程，该光伏电站将有效保障约7.5万户家庭的用电需求。

津巴布韦位于非洲东南部，年日照时长在3000小时以上，适合开发光伏发电。据津巴布韦能源管理局估算，该国太阳能光伏发电的潜力约为109吉瓦，但囿于资金、技术等，津巴布韦光伏装机总容量相对有限，光伏发电在国家能源供给中的占比较低。

尼亚比拉太阳能光伏电站建设高峰期共雇用约500名津巴布韦本地员工，其中不少人已成为业务骨干。“这是我们国家首个投入商用的光伏电站，我为自己在这里工作感到自豪。”27岁的克里瓦是尼亚比拉太阳能光伏电站项目的电气工程师，他的工作是监控设备和数据保存。“从中国同事那里我学到不少专业技术，提高了工作能力。我们的合作非常愉快！”克里瓦说。

中国电建津巴布韦国别代表段涛介绍，为积极响应津巴布韦能源电力发展新需求，中国电建陆续签约承建了5个当地光伏项目，总装机容量180兆瓦，为津能源结构调整、保障能源安全提供了可行方案。

津巴布韦《先驱报》以“能源转型的关键”为题报道称：“光伏发电正成为弥补津巴布韦水电不足的重要补充。尼亚比拉太阳能光伏电站项目是津巴布韦能源转型的标志性项目，为更多光伏项目树立了标杆，为津巴布韦电力发展注入新动力。”

扩建水电机组，提升自给能力

卡里巴湖是非洲最大的人工湖之一，位于赞比亚和津巴布韦之间，由水坝在卡里巴峡谷拦截赞比西河而形成，湖区最大蓄水量为1850亿立方米，水力发电条件优越。早在上世纪五六十年代，总装机容量750兆瓦的卡里巴水电站南岸机组就已建成。这一装机规模曾经历几次扩容，但因设备严重老化，实际发电容量不到700兆瓦。

2018年，中国电建承建的卡里巴南岸水电站扩机项目竣工后，将水电站原有装机容量增加了300兆瓦，显著缩小了津巴布韦的电力缺口。自投运以来，扩建机组发电效率远优于设计指标，累计发电37.1亿千瓦时，为当地创造了4.8亿美元的经济效益。

在中国企业助力下，卡里巴南岸水电站焕发新生机，不仅为保障津巴布韦安全供电作出贡献，也作为津巴布韦独立后最大水利项目全方位带动了周边地区发展。

津巴布韦能源和电力发展部前部长塞缪尔·恩丹格对这一工程赞不绝口：“中国企业帮助水电站扩机增容，惠及了津巴布韦民众，以及城市和农村的广大地区。”

扩机工程带来的社会效应同样显著。据介绍，该项目在津巴布韦创造了3000多个就业岗位，培训了数百名技术人员。中国电建还为当地捐建了一所小学，受到当地政府和民众一致赞赏。

比姆哈曾是卡里巴南岸水电站扩机项目的安全主管，他说：“卡里巴南岸水电站扩机项目让我积累了宝贵的工作经验，也让我更有信心在清洁能源行业好好干下去。事业蒸蒸日上，日子也越过越红火。”

津巴布韦总统姆南加古瓦表示，卡里巴南岸水电站扩机项目大大提升了津巴布韦的电力自给自足能力。“我代表津巴布韦政府表达对中国的感谢，中国的支持与帮助对津巴布韦来说意义深远。该项目交付意味着津巴布韦将节省一大笔电力进口花销，用于基础设施建设和国内发展。这是真正的造血项目，将长久地惠及津巴布韦人民！”姆南加古瓦说。

小微光伏站点，点亮偏远乡村

经过一系列改造升级，津巴布韦大部分地区拉闸限电的情况已明显减少，但电网未覆盖到的偏远山村仍处于电力短缺状态。2022年，中国电建签约津巴布韦微网太阳能光伏项目，主要包括33个小微光伏站点的设计、采购及安装调试技术指导。目前，已有27个站点投入运行。

每个小微光伏站点占地面积仅为100平方米左右，却足以点亮整个社区。这些小微光伏站点让津巴布韦多个偏远乡村告别了柴油发电机，用上了环保、高效的太阳能，受到民众热烈欢迎。

项目业主方津巴布韦农村电气化基金技术负责人泰兰特说，随着小微光伏站点陆续投入运行，更多津巴布韦农村居民获得了清洁能源，有效缓解了当地电力短缺问题。希望更多合作伙伴加入发展小微光伏站点的行列，共同推动津巴布韦可持续发展和绿色转型。

小微光伏站点满足了当地民众用电需求，也培养出一批设备安装能手。“一个柜子大小的光伏电池能储备500多千瓦时的电能，足够附近几个村庄使用3天之久。光伏站点没有噪声、节能环保，而且接线简单、维修方便，储能系统更持久耐用，这是我们从来没接触过的先进设备。”项目津巴布韦籍员工路易斯说，在项目安装过程中，自己和许多同事学到了新知识新技术，能够独立进行安装和维修工作，拥有了一技之长。

“‘授人以鱼’，也‘授人以渔’。这是真正的合作共赢。”津巴布韦大学孔子学院津方院长拉斯顿·穆卡洛说，中国在能源、基建、农业、制造业等多个领域与非洲国家展开长期合作，带动并培养了大量人才，为非洲国家自主发展作出了积极贡献。

津巴布韦驻华大使切东多表示：“越来越多的津巴布韦学生来中国学习深造，越来越多的中国企业前往津巴布韦投资兴业。高质量共建‘一带一路’促进了津中双方在各领域、各层次的交流与合作，将两国人民紧密联系在一起。”

《 人民日报 》（ 2024年10月09日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)