日前，第二十一届中国—东盟博览会暨中国—东盟商务与投资峰会在广西南宁开幕。各项国家推介会、产业合作对话会、经贸对接会等在不同的会议室举办，会议关心的问题很多：经贸合作、商务投资、商品出海等，这些重要问题在东博会上被多次提及和讨论。

与会议同期开启的，还有参展观众陈英秀一年一度的“东博会参展日”。今年73岁的陈英秀精神抖擞，她最关心的问题是，去年在越南展厅买到的橡胶拖鞋涨价了没有。

她花了2个小时的路程时间来看展，间断来了5年。记者采访发现，像陈英秀这样经常来的观众不少，他们关心的问题更加具体、细微。

“你们的榴莲有国际认证吗？”“咖啡去年都是35元一袋，今年怎么涨价了？”……他们对东盟国家的商品了解颇深，东博会的举办让中国民众对东盟商品的认知度提升不少。

各国展馆内人头攒动，每个国家的展厅似乎都有自己的“主题气味”，榴莲味、咖啡味、精油味、木材味等。

马来西亚展厅一进门是浓重的榴莲味。马来西亚参展商夏汉松是第一次来参加东博会，他招揽着路过的商人、观众品尝刚出炉的榴莲披萨。

不同国家的会商是东博会展览的主体，他们关心的问题更加专业一些。

夏汉松做的是猫山王榴莲及榴莲风味产品的生意，今年刚在浙江开了家榴莲主题餐厅。“你认为目前中国市场会接受我们打造的产品吗？”他抛出一个新进入中国市场的商人常见的问题。

缅甸经销商段家席参展已经快10年了，一直致力于推广当地的茶叶，“我对我们的产品打入中国市场很有信心，中国是一个很有潜力的市场。”

今年的东博会新增了“战略新兴”专题，集中展示一些新兴领域最新动态和技术。泰国班派工业社区教育学院教授Bunjong Polkhun正带学生参观中国中车展厅的智轨列车模型，他的学生交换到中国成都、武汉等地。“最大的愿望是让更多的学生来学习中国的先进技术，今天来到现场与科研人员的交流解答了我很多的疑惑。”他说。

科技合作中值得注意的是医卫健康领域的合作。数字技术展中，中国—东盟跨境医疗合作平台的展区引人注目，这是以广西医科大学第一附属医院为依托打造的新型跨境医疗合作平台。

记者前不久见到的18岁老挝女孩金秀，自出生以来便深受重型地中海贫血所困扰。今年7月，她顺利从广西医科大学第一附属医院治愈并出院。

广西与东盟各国疾病谱相似，开展医疗合作具有区位优势。随着中国—东盟在数字经济领域合作日益密切，互联网科技也为中国和东盟医疗创新合作注入新动能，越来越多像金秀这样的东盟国家患者将在平台体系下获得救助。

东博会上年轻人的身影很多。肖金兰是广西民族大学学生，今年是第一年参加东博会，她站在泰国展厅正中间负责翻译工作，大方、热情。她非常兴奋：“第一次实实在在感受到了自己的‘桥梁’作用，希望未来能继续为中泰发展贡献自己的力量。”

开放、连接与活力，山水相连、人文相亲、生命互助，东博会正展现新的面貌，这也意味着新的期待即将开启。

（据新华社电 记者李欢）

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