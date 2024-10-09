日前，中国国家航天局宣布，在完成嫦娥六号任务后，中国探月工程还将通过2次发射任务，为建设国际月球科研站打基础。太空探索永无止境，中国始终坚持开放合作，同各国分享发展成果、完善外空治理，让航天科技成果更好造福人类。“嫦娥”既是中国的，又属于全人类。

逐梦浩瀚太空，难忘探索之艰。回顾历史，中国的航天事业在一片空白中艰难起步，经过一代又一代航天人自力更生、自主创新，不断打破国外技术封锁和垄断，才取得了今天的成绩。如今，嫦娥六号完成了人类历史上首次月球背面采样，突破了多项关键技术，是我国建设航天强国、科技强国取得的又一标志性成果，是我国探月工程的重要里程碑。

中国航天事业是中国人民接续奋斗、奋楫逐梦的光荣写照，也在开放合作、互利共赢中成长壮大、惠及全球。一直以来，中国坚持在平等互利、和平利用、包容发展的基础上，倡导开展多形式、多渠道的航天国际交流合作。截至2023年11月，中国已与50多个国家和国际组织签署了150多份政府间航天合作协议。中国提出推动构建平等互利、开放包容、和平利用、造福人类的新型空间探索与创新全球伙伴关系，助力构建外空领域人类命运共同体。联合国外层空间事务司司长霍拉—迈尼认为，中国是一个广受尊重的航天大国，期待进一步加强与中方在和平利用外空领域的合作，更好利用航天技术，造福全人类。

中国探索太空的“朋友圈”不是封闭的“俱乐部”。面对世界各国航天技术发展不均衡、美国等西方国家主导封闭型“精英俱乐部”式的航天项目合作等现状，中国积极拓展与新兴航天国家的合作交流，让更多国家获得探索太空、利用太空的机会。在巴西，中巴地球资源卫星守护着热带雨林；在老挝，“老挝一号”通信卫星为边远山村送去了远程教育信号；在塔吉克斯坦，萨雷兹湖大坝管理人员利用北斗系统进行大坝变形监测……美国有线电视新闻网说，随着太空实力不断增强，中国“向其他国家提供合作和发展机会”；卡塔尔半岛电视台同样认为中国对“与外国合作持开放态度”。

外层空间是人类的共同疆域，空间探索是人类的共同事业，离不开各国的通力合作。中国人逐梦太空的漫漫征途，有赶超一流的伟大志向，也有携手并进的宽广胸怀，更有造福人类的美好愿景。从北斗卫星导航系统到载人航天，从中国空间站全面建成到探月、探火工程深入推进，中国航天始终在书写全球开放合作、协同探索的动人诗章。未来，引领中国奔向深空的“嫦娥”，必将为国际社会提供更多技术分享合作的机遇，吸引更多志同道合者一起，把人类文明的“足迹”送入更加深邃的宇宙，为人类认知开辟更加遥远的边疆。

（据新华社电 记者许苏培）

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