人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“嫦娥”既是中国的，又属于全人类

2024年10月09日05:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　日前，中国国家航天局宣布，在完成嫦娥六号任务后，中国探月工程还将通过2次发射任务，为建设国际月球科研站打基础。太空探索永无止境，中国始终坚持开放合作，同各国分享发展成果、完善外空治理，让航天科技成果更好造福人类。“嫦娥”既是中国的，又属于全人类。

　　逐梦浩瀚太空，难忘探索之艰。回顾历史，中国的航天事业在一片空白中艰难起步，经过一代又一代航天人自力更生、自主创新，不断打破国外技术封锁和垄断，才取得了今天的成绩。如今，嫦娥六号完成了人类历史上首次月球背面采样，突破了多项关键技术，是我国建设航天强国、科技强国取得的又一标志性成果，是我国探月工程的重要里程碑。

　　中国航天事业是中国人民接续奋斗、奋楫逐梦的光荣写照，也在开放合作、互利共赢中成长壮大、惠及全球。一直以来，中国坚持在平等互利、和平利用、包容发展的基础上，倡导开展多形式、多渠道的航天国际交流合作。截至2023年11月，中国已与50多个国家和国际组织签署了150多份政府间航天合作协议。中国提出推动构建平等互利、开放包容、和平利用、造福人类的新型空间探索与创新全球伙伴关系，助力构建外空领域人类命运共同体。联合国外层空间事务司司长霍拉—迈尼认为，中国是一个广受尊重的航天大国，期待进一步加强与中方在和平利用外空领域的合作，更好利用航天技术，造福全人类。

　　中国探索太空的“朋友圈”不是封闭的“俱乐部”。面对世界各国航天技术发展不均衡、美国等西方国家主导封闭型“精英俱乐部”式的航天项目合作等现状，中国积极拓展与新兴航天国家的合作交流，让更多国家获得探索太空、利用太空的机会。在巴西，中巴地球资源卫星守护着热带雨林；在老挝，“老挝一号”通信卫星为边远山村送去了远程教育信号；在塔吉克斯坦，萨雷兹湖大坝管理人员利用北斗系统进行大坝变形监测……美国有线电视新闻网说，随着太空实力不断增强，中国“向其他国家提供合作和发展机会”；卡塔尔半岛电视台同样认为中国对“与外国合作持开放态度”。

　　外层空间是人类的共同疆域，空间探索是人类的共同事业，离不开各国的通力合作。中国人逐梦太空的漫漫征途，有赶超一流的伟大志向，也有携手并进的宽广胸怀，更有造福人类的美好愿景。从北斗卫星导航系统到载人航天，从中国空间站全面建成到探月、探火工程深入推进，中国航天始终在书写全球开放合作、协同探索的动人诗章。未来，引领中国奔向深空的“嫦娥”，必将为国际社会提供更多技术分享合作的机遇，吸引更多志同道合者一起，把人类文明的“足迹”送入更加深邃的宇宙，为人类认知开辟更加遥远的边疆。

　　（据新华社电  记者许苏培）

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部