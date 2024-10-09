本报记者 林子涵

在南非北开普省拍摄的南非红石100兆瓦塔式熔盐光热电站项目。

新华社记者 张誉东摄

不久前，中国与布隆迪签署应对气候变化南南合作“非洲光带”项目谅解备忘录。这是“非洲光带”项目启动以来签署的第5个合作项目。根据合作谅解备忘录，中方将向布隆迪赠送4000套户用太阳能光伏发电系统，并开展相关主题研讨会和联合研究项目，为布方提高应对气候变化能力提供支持。

中国国家能源局近期公布的信息显示，中国积极推动清洁能源务实合作，支持中方企业在非广泛深入参与清洁能源务实合作，建设了一批技术先进、环境友好的能源项目，涉及光伏、风电、水电、生物质等多个领域，增强非洲电力供应能力的同时，有效促进了非洲能源转型。

“有了电，我们的生活更丰富多彩了”

入夜，走进非洲国家马里的科纽布拉村和卡朗村，明亮的太阳能路灯照射着夜晚的街道，村民家中不时传来电视机播放节目的声音。

2023年5月，中国援马里太阳能示范村项目在科纽布拉村和卡朗村通过竣工验收，1195套离网太阳能户用系统、200套太阳能路灯系统、17套太阳能水泵系统以及2套集中太阳能供电系统，为当地民众提供清洁可靠的电力供应。

卡朗村小卖部老板卡马拉说，中国建设的太阳能设备让大家用上了免费的电力，延长了小卖部的营业时间，增长了营业额。有了路灯，村民入夜后不再直接睡觉，而是走上街道喝茶聊天，孩子们则在路灯下玩耍打闹。

“有了电，我们的生活更丰富多彩了。”五金店老板阿卜杜拉耶说，村民们最喜欢看足球比赛，其次是每天晚上8点的马里电视台新闻以及电影或电视剧。太阳能示范村项目建成后，大家用上了交流电，越来越多村民买了电视等家用电器。

马里两个村庄亮起的灯，是中非清洁能源务实合作的生动例证。多年来，中非在共建“一带一路”倡议和中非合作论坛等机制平台下持续深化合作，一批大型清洁能源项目与中小型新能源发电及储能设备在非洲陆续落地。

近日发布的《中国—非洲国家共建“一带一路”发展报告》显示，中国企业近年来建设几内亚苏阿皮蒂水利枢纽工程、马里古伊那水电站、赤道几内亚吉布劳水电站等一批电力项目，有效改善了非洲电力供给。相关项目遍布非洲40余个国家和地区，为非洲新增电力装机1.2亿千瓦，建设电网线路6.6万千米。

2023年9月，为落实《中非应对气候变化合作宣言》，中方在首届非洲气候峰会上宣布实施“非洲光带”项目，合作建设气候友好的“光伏+”项目、推动气候及光伏发展交流对话、开展光伏战略规划和配套政策研究及实施能力建设项目。目前，中方已推动与布隆迪、乍得等5个非洲国家签署“非洲光带”项目合作文件，预计将帮助解决近2万户非洲家庭用电困难问题。

“绿色是中非合作的主色调。”肯尼亚广播公司网站在近日刊发的文章《中国：非洲绿色美好未来的可靠伙伴》中表示，肯尼亚东北部的加里萨光伏发电站由中企承建，满足当地7万户家庭供电需求，每年减排数万吨二氧化碳；南非德阿风电场自2017年投入运行以来，每年供电约7.6亿千瓦时，满足30万户居民用电需求，每年减排二氧化碳61.99万吨。多个中非共同建设的绿色能源项目，为非洲民众的生活带来显著变化。

“非中合作提升了非洲大陆的能源自给率”

目前，化石燃料仍是非洲主要发电来源。近年来，非洲国家通过加强国际合作等方式，积极推动能源转型。目前，非盟和超过40个非洲国家已制定能源转型目标。然而，受电力基础设施投资、技术、人才等方面的条件限制，非洲的电力发展仍面临不少挑战。

据国际能源署发布的《2022年非洲能源展望》报告，截至2021年，非洲有6亿人无法用上电，即43%的人口没有被电力网络覆盖，其中5.9亿人生活在撒哈拉以南非洲地区。另据非洲开发银行数据，撒哈拉以南非洲（不包括南非）人均能源消费量为180千瓦时，仅为美国的1.3%和欧洲的2.7%。

德勤华永会计师事务所2023年10月发布的报告显示，2010年至2020年间，非洲仅获得全球能源投资的3%，其中只有0.5%的投资用于传输和配电网络。

多年来，中国通过项目合作、技术转让和金融支持，助力非洲国家发展可再生能源，并改善电力基础设施，共同推动破解能源可及和能源转型难题。

联合国秘书长古特雷斯来华出席2024年中非合作论坛北京峰会时表示，中非合作是非洲发展的重要举措，与联合国2030年可持续发展议程以及非盟《2063年议程》的目标相契合。

“中国帮助我们提高了原有燃煤发电站的发电性能，同时提供了智能配电技术和可再生能源发电技术，在保障南非用电安全的同时，助力了南非电力绿色低碳转型。我们对这方面的技术支持，需求非常迫切。”南非电力公司总裁丹·马洛卡尼表示，通过与合作伙伴共同开发光伏、风电等清洁能源，非洲能更好应对能源挑战。在这些领域，中非合作已取得积极进展。

“非中合作提升了非洲大陆的能源自给率。中国对大多数非洲国家的帮助以及太阳能项目的实施，为非洲大陆提供了巨大推动力。”埃及可持续发展和气候风险评估专家穆斯塔法·谢尔比尼说，为应对气候变化、实现可持续发展，非洲必须转向使用清洁能源，非中合作在这一进程中发挥了重要作用。

“来自中国的清洁能源解决方案令人期待”

非洲是全球可再生能源资源最丰富的大陆，太阳能、风能、地热能、水能等可再生能源开发潜力巨大。《2022年非洲能源展望》报告指出，非洲的太阳能装机容量有望在2030年前实现显著增长。在非洲积极推动能源转型的背景下，可再生能源合作是中非务实合作的重要领域。

不久前，中非合作论坛北京峰会通过的《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》宣告：“我们欢迎中国—非盟能源伙伴关系发挥积极作用，中方将支持非洲国家更好利用光伏、水电、风能等可再生能源，进一步扩大在节能技术、高新技术产业、绿色低碳产业等低排放项目的对非投资规模，助力非洲国家优化能源结构和产业结构发展，发展绿氢和核能。”

肯尼亚广播公司网站的评论文章表示，面对气候变化可能造成的冲击，中非清洁能源合作不仅满足了非洲国家城市化、工业化带来的电力需求，也对非洲缓解生态环境压力有重要意义。中非绿色能源合作既考虑到城市用电，还涵盖农村社区电力“小而美”项目，为当地民众谋得实实在在的福祉。

“到哪里寻找能源合作伙伴？谁能提供最好的太阳能发电技术？那肯定是中国。”赞比亚总统希奇莱马在中非企业家论坛上这样对非洲企业家说。他表示，在清洁能源领域，中国很多先进技术值得非洲学习。赞比亚需要寻找机会，与中国合作伙伴加强合作，共同开发利用太阳能、风能等能源，提高能效、降低成本。

德国之声电台网站近日报道称，清洁能源项目在中国与非洲的经贸关系中正扮演着越来越重要的角色，非洲需要借助中国技术和产能改变电力紧缺的现状。报道援引中非关系问题专家克里斯蒂安—杰劳德·尼玛的分析表示，清洁能源将是今后中非关系一大重点。非洲很多地方依然缺乏足够的电力，这阻碍了非洲经济尤其是工业发展。“因此，来自中国的清洁能源解决方案令人期待”。

(责编：岳弘彬、牛镛)