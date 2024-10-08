新华社北京10月8日电（记者冯歆然、邵艺博）2024年10月7日是加沙冲突爆发一周年，目前冲突仍在持续。外交部发言人毛宁8日表示，残酷的事实充分说明，军事和暴力不是解决问题的手段，只会让新仇叠加旧怨，让和平与稳定遥不可及。

毛宁在当日例行记者会上说，加沙冲突延宕一年，造成大量无辜生命消逝和前所未有的人道主义灾难，外溢影响波及地区，地区紧张局势持续升级。中方对战火仍在持续、和平依旧难期深感担忧。

毛宁表示，前不久中方就走出当前加沙冲突困境提出了“三步走”倡议，停火止战和人道救援是当务之急，“巴人治巴”是加沙战后重建的基本原则，“两国方案”是未来根本出路。

“巴勒斯坦人民的民族合法权利应得到实现，以色列的合理安全关切也应得到重视。”毛宁说，国际社会应在推动局势降温基础上，召开更大规模、更具权威、更有实效的国际和会，制定落实“两国方案”的时间表和路线图，最终实现巴勒斯坦和以色列两国和平共处，阿拉伯和犹太两个民族和谐共存。

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