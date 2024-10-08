新华社布鲁塞尔10月8日电 记者手记｜从大众关厂看欧洲经济之困

新华社记者康逸 单玮怡

近期，在有“欧洲首都”之称的布鲁塞尔街头，记者亲历了一场大规模示威。参与者告诉记者，示威的目的是声援当地面临裁员风险的奥迪电动汽车工厂员工。

前不久，德国老牌汽车制造商大众集团宣布重组位于布鲁塞尔南部的奥迪电动汽车工厂，考虑裁员并关闭其在德国本土的部分工厂。作为欧洲制造业翘楚，大众员工原本是欧洲当地人引以为傲的身份。但如今，由于欧洲经济大环境不好，企业经营不断出现问题，大众员工也面临工作不保的可能，令人唏嘘。

事实上，大众遭遇的挑战并非孤例。很多欧洲制造业企业裁员、关厂甚至破产，折射出欧洲经济疲软的窘境。今年9月，欧元区制造业活动明显放缓，服务业信心下降。新业务、新订单、采购活动等关键指标均快速下降，裁员速度达到2020年8月以来最快水平。分析人士预测，第三季度欧元区经济增长率可能会进一步走弱。

德国汉堡商业银行首席经济学家赛勒斯·德拉鲁维亚表示，欧洲制造业正在走下坡路，商业状况近期也持续恶化。意大利前总理、欧洲央行前行长德拉吉撰写的欧洲未来竞争力战略报告也对欧元区经济表达担忧。在经历了新冠疫情、能源危机等冲击后，欧元区经济陷入停滞，复苏迹象难觅。

观察人士表示，欧洲经济疲弱不堪很大程度上应归咎于美国。

近年来，美国实施一系列单边主义产业政策，试图实现制造业“回流”，给欧洲国家造成产业外迁压力，使欧洲国家获得关键技术和投资的机会减少，导致创新能力下降、供应链不稳、就业机会减少，持续削弱欧洲经济，甚至给欧洲带来“去工业化”风险。

德国《商报》此前报道，美国《通胀削减法案》从欧洲“吸走”资金超过百亿美元。欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·朗格表示，美国的做法违反国际贸易规则，是贸易保护主义行径。受美国政策驱动，宝马、梅赛德斯-奔驰、博世、采埃孚等德国企业在美国选址建厂，总投资超过十亿美元。这种趋势不但造成德国相关行业工作岗位减少，还导致上下游供应商陷入困局，不得不裁员。

另外，美国货币政策引发的“美元潮汐”也令本已低迷的欧洲经济难以招架。

2022年，美国率先开启激进加息，加之地缘政治局势持续紧张，导致欧洲资本大量流向美国，欧元对美元汇率降至20年来新低，一度跌破1比1。随着美元走强，以美元计价的原材料与中间产品价格持续上涨，进一步推高欧洲通胀水平，给企业经营和民众生活带来沉重负担。

为应对美国加息带来的负面影响，欧洲央行被迫开启自欧元区成立以来最激进的货币紧缩周期。由于融资成本抬高、需求减弱，欧洲商业地产、能源密集型行业、零售业企业接连裁员甚至宣布破产，家庭和居民消费投资受到抑制，欧洲经济活动显著放缓。同时，欧洲银行股价因美国加息遭受重创，瑞士信贷银行濒临倒闭，最终被瑞银集团收购。

最近一段时间，美联储降息再次令欧洲央行承压。国际金融研究所首席经济学家马尔塞洛·埃斯特旺表示，欧美目前存在的利差将带来欧元升值、出口下降、经济疲软等风险。

此外，受美国影响，欧盟近年来的贸易政策越来越封闭，出现“关键原材料对华高度依赖”“中国新能源产能过剩”“不公平补贴”等指责中国的声音，并以此为借口推动贸易保护主义政策。中国欧盟商会主席延斯·埃斯克隆表示，“脱钩论”“去风险”只会让企业更难在海外市场立足。

如今，中东冲突升级，乌克兰危机持续外溢，地缘政治紧张局势正推动欧洲能源和天然气价格走高。凛冬将至，历时一年之久的欧盟对华电动汽车反补贴调查尚未找到令人满意的解决方案。究竟是追随美国继续采取保护主义措施，还是走向互利共赢的合作之路，欧盟的抉择或将决定其能否走出这个经济“寒冬”。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)