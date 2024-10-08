人民网曼谷10月8日电 （记者孙广勇）泰国孔敬大学孔子学院8月至10月组织优秀教师团队，分别在孔敬大学孔子学院本部、乌隆他尼府乌隆皇太后女子中学、呵叻府呵叻皇家大学等地开展3场HSK4、5级和HSKK中高级考前系列培训。每场培训为期2天，共有来自泰东北8个府10余所学校的200多名学生参加。

授人以渔是此次汉语考试系列培训的目标。因此，孔子学院的教师们通过考试习题讲练的形式，重点对HSK4、5级中的听力、阅读、书写及HSKK中高级考试的题型，答题思路、方法、策略等分模块进行耐心细致地讲解，并指导学生将所学方法运用于实操。

孔子学院上门培训，得到泰国乌隆皇太后女子中学校长内查诺和呵叻皇家大学语言学院院长韦瓦丽的由衷感谢，感谢孔子学院老师不辞辛苦、远道而来为学生们提供考级培训。培训既送“鱼”更送“渔”上门，受到了学生们的热烈欢迎与好评。来自呵叻府翁查瓦里功大学的郑心宜同学说，之前她觉得HSK5级考试特别难，无从下手复习准备。通过辅导，她对考试的题型、做题方法、答题策略等有了较为清晰的认知，对通过考试有了很大的信心。

未来，孔敬大学孔子学院将继续秉持“植根大学、立足孔敬、辐射泰国”的宗旨，发挥自身优势，助力泰东北合作学校提升汉考考点的知名度与影响力，不断提升泰国东北部汉语学习水平。

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