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韩国釜山举行首届“十月庆典”系列活动

2024年10月08日15:49 | 来源：人民网-国际频道
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人民网釜山10月6日电 （记者莽九晨）10月1日至8日，首届“十月庆典”系列活动在韩国釜山市举行。

据主办方釜山市政府介绍，“十月庆典”以“十月的风”为项目主题，涵盖釜山国际电影节、海云台晚安音乐会、釜山国际美食博览会、AI数据研讨会等音乐、电影、文化、饮食、产业、技术6个领域的17项活动，预计吸引来自约120个国家和地区的近45万名海内外游客参与。

釜山市“十月庆典”系列活动的主会场之一——釜山会展中心。人民网记者 莽九晨摄

釜山市“十月庆典”系列活动的主会场之一——釜山会展中心。人民网记者 莽九晨摄

当地时间10月5日，厨师在第21届釜山国际美食博览会上展示厨艺。人民网记者 莽九晨摄

当地时间10月5日，厨师在第21届釜山国际美食博览会上展示厨艺。人民网记者 莽九晨摄

当地时间10月5日，在第21届釜山国际美食博览会上，意大利展商向参观者们介绍的意大利食品。人民网记者 莽九晨摄

当地时间10月5日，在第21届釜山国际美食博览会上，意大利展商向参观者们介绍的意大利食品。人民网记者 莽九晨摄

“十月庆典”事务局工作人员郑雅允表示，为期八天的“十月庆典”是釜山在全球舞台上展示文化、科技与产业融合的创新尝试。此次庆典期间，釜山将积极利用海云台、广安里、釜山会展中心等标志性景点，将整个城市营造为节日场所，旨在打造亚洲最大的融合节日城市并增强釜山的全球竞争力。

“十月庆典”系列活动期间，主办方还举办了多场国际研讨会。图为10月5日举行的ESG（环境、社会和公司治理）国际研讨会现场。 人民网记者 莽九晨摄

“十月庆典”系列活动期间，主办方还举办了多场国际研讨会。图为10月5日举行的ESG（环境、社会和公司治理）国际研讨会现场。人民网记者 莽九晨摄

(责编：王禹蘅、杨牧)

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