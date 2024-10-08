新华社联合国10月7日电 专访｜实现可持续发展目标应确保难民“不掉队”——访联合国难民署纽约办事处主任达纳帕拉

新华社记者潘云召 高山

联合国难民事务高级专员公署（难民署）纽约办事处主任达纳帕拉日前接受新华社记者书面采访时表示，国际社会必须保持全球团结势头，在为所有人实现联合国可持续发展目标过程中确保难民“不掉队”。

难民署数据显示，由于战争、冲突等原因，近年来越来越多的人被迫逃离家园，目前全球超1.2亿人流离失所，难民危机已成为全球性危机。

达纳帕拉说，世界必须拿出解决冲突的政治意愿，应对导致被迫流离失所的根源。他认为，无辜民众正在付出惨重代价。今年以来，乌克兰危机、加沙冲突等引起国际社会广泛关注，但很多其他危机却未能成为“新闻头条”。

达纳帕拉强调，需要为所有人实现联合国可持续发展目标，确保难民“不掉队”。国际社会必须保持团结，为所有被迫逃离家园的人带来积极改变。同时，难民署急需更多资金，以应对全球日益增长的流离失所者的需求。

日前举行的联合国未来峰会通过的《未来契约》重申履行国际难民法等国际法规定的义务，决定采取具体切实的措施保护武装冲突中的所有平民。达纳帕拉表示，未来峰会不仅要审视当前所处的局面，还要承诺解决这些危机。

达纳帕拉说，应对难民危机，除了结束冲突、为人们重返家园创造和平环境等显而易见的解决方案外，难民署还在其他方面进行了尝试。例如，巴西、哥伦比亚等国尝试将难民纳入当地就业市场，肯尼亚计划将难民营转变为综合市政社区等。这些举措可以为难民和接收国带来双赢，改善地方经济，使难民成为接收社区中的贡献者，使拥有一技之长的难民能更好地融入安置国，并在最终返回原籍国后能更好地为国家发展作出贡献。

曾担任难民署驻华代表的达纳帕拉表示，近年来，中国通过全球发展和南南合作基金与难民署合作，为阿富汗、安哥拉等地的流离失所者提供支持。中国企业与难民署签署协议，支持难民的太阳能项目和体育项目。越来越多的中国青年专业人才通过政府支持的计划加入难民署。中国高校毕业生带着技能和热情，帮助难民署为流离失所者寻找解决方案，“这是一项了不起的贡献”。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)