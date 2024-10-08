新华社惠灵顿10月8日电 通讯：中国出境游提振新西兰旅游业

新华社记者卢怀谦 李惠子

“新西兰有很多电影《指环王》外景地那样独特的壮美自然风光，又与中国季节相反，风格迥异，我们想和儿子一起体验特别的经历。”正在新西兰进行为期两周家庭旅游的中国北京游客董冰说。

近年来，新西兰国际旅游业务越来越多地受益于中国假日经济。今年中国国庆黄金周，新西兰再次成为中国游客的热门目的地。

新西兰旅游局亚洲区总经理格雷格·韦费尔巴克说，新西兰的壮丽景观和独特的文化为游客提供了多样化的体验机会，反季节旅游给中国游客带来新鲜感。黄金周期间，新西兰入境人数可能会超过2023年同期。

新西兰南岛一家旅游运营商的负责人廖锦荣说，中国游客现在更多在特色美食、特色景点和体验上消费，比如冰川徒步、跳伞等极限活动，且自驾游的占比不断增加。

新西兰以其壮丽的冰川闻名，较易抵达的塔斯曼冰川吸引着众多尝试冰川徒步探险的中国游客。董冰一家7日进行了冰川徒步，5岁的儿子兴奋不已。

由于当前还不是新西兰旅游旺季，当地非常重视中国国庆黄金周期间的入境游客。新西兰奥克兰和克赖斯特彻奇两大国际机场的指示牌都采用中英文对照，以方便中国游客。

韦费尔巴克说，为吸引中国游客，新西兰不仅配备中文导游，还提供中国游客熟悉的支付方式。董冰一家在当地超市和纪念品商店购物就一直用支付宝支付。

新西兰旅游部长马特·杜西表示，新西兰旅游业正从新冠疫情的影响中恢复，国际游客的回归使旅游业流量趋于正常。

新西兰旅游局数据显示，今年7月中国游客抵达量是2019年疫情前峰值水平的92%，8月的初步数据也超过了90%。韦费尔巴克说，相信9月中国游客抵达量同样很高。

新西兰中旅总经理李瑞秦表示，通过持续的市场推广、加强航班连接和优化签证政策，新西兰可能迎来中国游客的加速回归。

新西兰一家旅游公司的负责人姜懿明说，从上海和广州飞往新西兰的飞机经常满员。中国游客中，年轻的自由行游客比例较高，多选择徒步旅行、滑雪或登山。

“在皇后镇街上看到很多带四川和上海口音的年轻人，他们利用年假来新西兰旅游。”姜懿明说，旅游相关的户外店和滑雪装备商店的大额消费基本都来自中国游客。

新西兰统计局数据显示，2024年第一季度，中国游客在新西兰消费达4.9亿新西兰元（1新西兰元约合4.33元人民币），仅次于澳大利亚游客消费额。2023年5月至2024年5月期间抵达新西兰的中国游客达22.64万人次，平均停留时间为10天。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)