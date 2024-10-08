新华社北京10月8日电 世界气象组织7日发布报告称，2023年是30多年来全球河流水量最少的一年。

世界气象组织当天发布《全球水资源状况报告》。报告称，美国南部、中美洲和阿根廷、巴西、秘鲁、乌拉圭等南美洲国家2023年出现大范围干旱。该组织专家说，干旱地区面积之大为过去33年所未见。

这是9月13日在巴西朗多尼亚州波多韦柳拍摄的马代拉河（无人机照片）。巴西地质调查局的数据显示，亚马孙河流域的马代拉河已经达到历史最低水位。新华社记者王天聪摄

世界气象组织说，2023年创纪录高温导致河流水量减少，南美洲的亚马孙河和的的喀喀湖一度降至“有观测记录以来最低水位”。在很多国家，作为河流源头的冰川流失量达到过去50年来最高水平。该组织警告，冰川消融可能威胁全球数以百万计人口的长期用水安全。

这是6月22日在挪威斯瓦尔巴群岛拍摄的冰山。新华社记者赵丁喆摄

根据今年5月发表在英国《自然》杂志上的论文，2023年北半球夏季不仅是有气象记录以来最热的夏季，还是大约两千年以来最热的夏季。该研究所涉时间跨度未包括今年夏季。

这是2022年7月19日在英国曼彻斯特附近拍摄的几近干涸的伍德黑德水库（无人机拍摄）。新华社发（乔恩·休珀摄）

世界气象组织秘书长塞莱丝特·绍洛当天在一份声明中说，“水对于气候变化而言就像‘煤矿中的金丝雀’”，越来越极端的降雨、洪水和干旱就是我们收到的“呼救信号”。

绍洛说，持续升高的气温导致全球水文循环变得“更加不稳定和难以预测”，水量“要么太多要么太少”，结果不是洪水就是干旱。

这是2023年7月1日拍摄的位于乌拉圭佛罗里达省的帕索塞韦里诺水库。新华社发（尼古拉斯·塞拉亚摄）

据世界气象组织估算，目前全球有约36亿人一年中至少一个月面临缺水问题，而到2050年这一数字可能上升到50亿人。该组织呼吁加强数据收集和分享，以清晰了解水资源真实状况，帮助各国采取应对措施。（徐力宇）

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