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中国代表：联合国会费比额应全面体现各国支付能力

2024年10月08日14:40 | 来源：新华网
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新华社联合国10月7日电 第79届联合国大会第五委员会（行政和预算委员会）常会7日开幕。中国常驻联合国副代表戴兵在发言中表示，联合国会费比额应全面体现各国支付能力。

戴兵说，面对复杂交织的全球性挑战和风险，各国需要团结协作，加强联合国作用，践行真正的多边主义，共同推进全球治理。这是各国领导人在联合国未来峰会上的共同呼吁，也是《未来契约》的庄严承诺。各国应把对多边主义的承诺落到实处，用实际行动体现对联合国的支持，全面履行财政义务，确保联合国根据授权开展工作。会费大国长期欠费，是导致流动性危机的主要原因。解决这一问题要标本兼治，暂停向会员国退还预算结余款并不是根本解决办法。

戴兵说，联合国方案计划和预算编报应体现会员国主导，反映会员国合理诉求。方案预算应保持合理规模，优先保障发展领域资源，平衡兼顾安全、发展、人权领域工作，并在人力资源管理方面采取更多切实举措，提升发展中国家在联合国秘书处职员中的代表性。预算编制和执行应增强透明度，节支增效。对联合国审计报告发现的资源闲置、资金损失浪费等问题，应加强内控管理，确保监督问责到位。

戴兵表示，近年来77国集团和中国总体会费比额不断上升。根据会费委员会报告，2025-2027年，77国集团和中国的会费比额总额是15年前的近4倍，发达国家比额却持续下降。这既不合理，也不公平，不符合支付能力原则。不断向发展中国家转嫁财政负担的做法进一步背离支付能力原则，完全不得人心。中方愿同各方一道，深入参与各项议题讨论，共同推动会议按计划完成各项议程审议，实现预期目标。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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