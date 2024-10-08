人民网曼谷10月6日电 （记者章念生）中泰冰球友谊赛10月6日晚在位于曼谷的泰国国际冰球馆举行，泰国哇集拉隆功国王在现场全程观看，素提达王后亲率泰国国家女子冰球队与专程来访的中国国家女子冰球队举行比赛。中国驻泰国大使韩志强与夫人王欢、中国冰球协会主席王玄、泰国总理佩通坦、泰旅游与体育部部长索拉翁、国际奥委会委员坤仁帕塔玛与丈夫颂萨、国际冰联主席卢克等嘉宾出席。

比赛现场。中国驻泰国大使馆供图

韩志强在赛前致辞时表示，中泰冰球友谊赛的举办旨在落实两国元首关于加强人文交流的重要共识，赓续传统友谊，促进互学互鉴，是“中泰一家亲”的生动写照。明年将迎来中泰建交50周年，两国将举办一系列庆祝纪念活动，继往开来，推动两国关系取得更大发展。

索拉翁部长致辞表示，泰中传统友好日久弥新、各领域务实合作持续深入，这是泰国王室与中方领导人亲切关怀与支持的结果，泰中联合举办冰球友谊赛彰显两国特殊友好情谊，是两国体育交流的里程碑，也是泰中友好关系历史上的重要时刻。明年将迎来泰中建交50周年，泰方愿在两国元首指引下，以体育和人文交流，为两国友好关系新发展不断作出新贡献。

比赛现场。中国驻泰国大使馆供图

友谊赛以冰上舞蹈开场，舞动的中国龙、娜迦龙，寓意中泰友好世代相传。开赛后，双方队员积极进取，攻防转换，最终以6:6的比分圆满结束。看台上，中泰观众挥舞两国国旗，不仅为本国球队加油，也为对方球队的精彩进球鼓掌喝彩。

比赛前夜，韩志强与国际奥委会委员坤仁帕塔玛共同为中泰国家女子冰球队举办“友谊之夜”招待会，两国运动员及赛事组织方代表齐聚一堂，在歌声和欢笑中畅叙友谊。

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