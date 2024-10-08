新华社巴黎10月7日电（记者罗毓）由清华大学美术学院和巴黎中国文化中心联合举办的“缔结华章——中国当代纤维艺术展暨中法纤维艺术论坛”开幕式7日在法国巴黎中国文化中心举行。来自中国驻法国使馆、联合国教科文组织、巴黎中国文化中心、清华大学美术学院和参展中国艺术家、法国文化艺术界的代表约120人出席了开幕式。

本次展览汇集了来自中国18个艺术院校及单位的26位纤维艺术家的作品，既体现了艺术家们对材质、技法和形式的独到理解，也表现了他们对文化和社会问题的深刻思考。

清华大学美术学院院长马赛在开幕式上致辞说：“本次展览汇聚了中国纤维艺术界的杰出作品，它们以独特的视角和精湛的技艺展现了中国风采，同时也为两国艺术家之间的深层次交流搭建了平台。期待未来中法纤维艺术能够携手并进，为丰富人类文化的多样性、促进世界的和谐与进步贡献新的力量。”

“我非常喜欢这些作品，艺术家将现代元素与纺织品结合形成与众不同的创意，效果很美，色彩很艳丽，让我难忘。”在巴黎学习时尚商业的罗德里戈·伽马告诉新华社记者。

当天下午还举行了中法纤维艺术论坛，与会嘉宾就“当代纤维艺术的创作与探索”和“纤维艺术的教学方法与理念”两个主题展开深入讨论。

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