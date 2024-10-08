人民网罗马10月7日电 （记者谢亚宏）10月3日，塞尔维亚总统武契奇和夫人搭乘测试列车试乘匈塞铁路塞境内诺维萨德至苏博蒂察段高铁。中国驻塞尔维亚大使李明，塞尔维亚建设、交通和基础设施部长韦西奇，伏伊伏丁那自治省省长戈伊科维奇，诺维萨德市长久里奇等陪同。

武契奇先乘火车由首都贝尔格莱德至第二大城市诺维萨德，随后搭乘时速200公里的测试列车，由诺维萨德前往边境城市苏博蒂察，并视察即将建设完成的苏博蒂察车站。

武契奇表示，匈塞铁路诺苏段将于今年年内正式开通，较原工期提前一年，届时从贝尔格莱德至苏博蒂察只需1小时10分钟。匈塞铁路匈牙利段全线开通后，从贝尔格莱德至匈牙利首都布达佩斯仅需两个半小时。匈塞铁路的建设改变了塞尔维亚的发展面貌，塞方期待今后中方继续在铁路建设方面提供支持和专业知识。

李明表示，匈塞铁路是在两国元首战略指引下，中塞双方携手努力共同创造的“一带一路”标志性项目，有力推动了塞尔维亚互联互通建设和经济社会发展，已成为两国铁杆友谊的象征。

匈塞铁路贝诺段于2022年3月开通，运营至今运送旅客数量已超过900万人次，单程仅36分钟，极大改善了当地民众的出行。诺苏段开通后，匈塞铁路塞尔维亚境内路段将实现全线贯通。

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