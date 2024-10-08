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意大利第四届繁花中国电影节闭幕

2024年10月08日10:52 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马10月7日电 （记者谢亚宏）为期五天的第四届繁花中国电影节6日在意大利佛罗伦萨落下帷幕。本届电影节持续五天，展映了《雪豹》《落凡尘》《不虚此行》《画魂》等15部不同题材的电影作品，展现了中国的历史、文化和时代风貌。

电影节现场。 主办方供图

电影节现场。主办方供图

中国驻佛罗伦萨代总领事管仲奇在电影节开幕式表示，今年是中意建立全面战略伙伴关系20周年，两国文化交流日趋频密，希望本届电影节作为一个窗口，向意大利观众展示近年来中国经济社会发展成就，推动中意之间民心相通走向深入。

繁花中国电影节创始人张修中说，繁花中国电影节诞生于佛罗伦萨，正如一座连接欧亚大陆两个古老文明的桥梁，将两国人民彼此的文化同记忆连接到一起，希望中意两国未来关系开满一路繁花。

托斯卡纳大区文化委员会主席克里斯蒂娜·贾奇在闭幕式表示，中国文化纷繁灿烂，我们很荣幸能在文明古城佛罗伦萨举办这样的活动。

经观众投票与繁花电影节委员会统计，龙凌云导演电影《何处生长》荣获第四届繁花电影节繁花观众奖。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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